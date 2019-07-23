《鍾之日記》融資整頓內房軟，資金優化撐內銀

《鍾之日記》７月２３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



消息指美國財長努欽及貿易代表萊特希將有可能率領貿易代表團，於下月出訪中國與中國副

總理劉鶴會面。

貿戰有進展，香江魚缸今早窄幅高開２０點，隨著友邦（０１２９９）回吐逾２％，拖累港

股一度最多倒跌５７點，全日低見２８３１３點。不過，中資金融股普遍獲買盤湧入，內需股、

手機設備股亦有追捧，港股最多反彈１１８點，最終全日升９５點或０﹒３４％，報２８４６６

點。主板成交僅５８８﹒０４億元，較昨日減少１３﹒２％。

北汽（０１９５８）宣布，母公司北汽集團已收購平治（ＢＥＮＺ）母公司戴姆勒車廠約

５％股權，盤中一度最多急升８﹒５％，，惟全日升幅收窄至２﹒７７％。



＊Ａ場飲恨二千九，科創板次日即回吐＊



滬深股市今日止跌，而科創板開跑第二日即湧現回吐。滬綜指平開後，盤中多個科技概念板

塊見升，拉動滬指一度接近二千九關，但隨著釀酒及房地產板塊跌幅擴大，滬指午收前升幅近全

銷，午後市況再轉好，於接近全日高位收市，升０﹒４５％，報２８９９﹒９４點，距離二千九

關僅差０﹒０４點，飲恨收場。

兩市全日成交打回原形至３２３３億元人民幣，按日大減２１﹒９％。科創板開跑第二日，

全日成交２２８億元，比首日大減５３％，２５隻個股僅４隻仍保升勢，其餘均下跌。



＊緊箍咒再發功，內房大佬好頭痛＊



內媒引述內銀人士消息指，為進一步整頓房地產違規融資亂象，銀保監將在下半年對３０個

城市的７５家銀行業金融機構展開專項檢查，強化房地產開發貸款和個人貸款的合規要求，對違

規向內房企業提供表內外融資、違規向購房者提供首付貸等行為進行整治。

內地不斷收窄房企槓桿，此前已多次傳出監管部門收緊房企融資渠道及額度，本月中更推出

新規，要求房企發行外債只能用於置換未來一年內到期的中長期境外債務。光大證券早前發報告

指，在房地產貸款投放審慎管理、多種融資渠道邊際收緊、銷售回款持續回落，預計行業資金面

壓力將持續抬升。

內房股今日領跌，佳兆業（０１６３８）插５﹒５％，雅居樂（０３３８３）跌３﹒２％，

綠城中國（０３９００）跌２﹒６％，融創中國（０１９１８）跌２﹒５％，中國恆大

（０３３３３）跌２﹒３％，萬科（０２２０２）跌２％。

新城系自從掌門人王振華涉嫌猥褻女童被捕後，一直傳出新城控股（滬：６０１１５５）急

售資產避債務爆煲的消息。新城控股今早披露公司已在洽談、協商出售的項目約為４０個，已簽

訂股權轉讓協議的項目有５個，即承認傳聞屬實，但公司強調全年銷售目標不變。新城控股受消

息打擊，今日跌停，接近半個月前創下的半年低位，其母企新城發展（０１０３０）全日插

１１﹒３％，同系新城悅服務（０１７５５）跌９％。



＊人行優化資金供給結構，內銀股普升＊



人行今日開展定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）操作２９７７億元（人民幣．下同），並開展

中期借貸便利（ＭＬＦ）操作２０００億元，以對沖今日到期的５０２０億元ＭＬＦ。人行稱，

開展上述操作後，銀行體系流動性合理充裕，今日不另開展逆回購操作。除ＭＬＦ到期外，公開

市場今日有１６００億元逆回購到期，全口徑計，人行淨回籠１６４３億元。

分析認為，今日的操作力度低於市場預期。此舉或釋放貨幣政策重回穩健中性的信號。

ＴＭＬＦ的資金成本較ＭＬＦ更低，置換部分ＭＬＦ的方式可以在避免貨幣過度寬鬆的情況下，

更有針對性的為實體經濟降低融資成本。

聯訊證券首席經濟學家李奇霖認為，短期人行無進一步寬鬆的理由。而結構性去槓桿與防風

險仍是當前的主要矛盾，本月跟隨聯儲會降息的可能性較低。

民生銀行首席研究員溫彬認為，此次操作回籠了短期資金，並將部分長期資金置換為更低成

本。這優化了資金供給的結構，有助於降低金融機構資金成本，鼓勵金融機構進一步加大對民營

和小微企業支持力度。

人行貨幣政策現回穩跡象，中小銀行股價今日普遍上升，中原銀行（０１２１６）漲３％，

甘肅銀行（０２１３９）升１﹒６％，天津銀行（０１５７８）升１％；而工行（０１３９８）

升０﹒６％，交行（０３３２８）、建行（００９３９）及農行（０１２８８）齊揚０﹒３％。



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