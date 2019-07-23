【駐京專電】人行營業管理部推暫行辦法，處罰金融機構欠交存準金

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》人民銀行營業管理部制定暫行辦法，明確

規定對金融機構欠交存款準備金的處罰。

《中國人民銀行營業管理部處理存款準備金違法行為暫行辦法》所稱銀行業金融機構，是指

北京銀行、北京農商銀行、北京中關村銀行、中信百信銀行、在京各村鎮銀行、轄區內各外資銀

行以及經人民銀行總行確定由營業管理部負責其存款準備金管理的其他銀行。《辦法》所稱非銀

行金融機構，是指在京各財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司以及經人民銀行總行確定由營

業管理部負責其存款準備金管理的金融機構。

《辦法》規定，金融機構兩年內首次欠交存款準備金、欠交金額在交存基數３％以內（含３

％）且及時補足，不予處罰，採取約談、警示等方式，督促金融機構改進存款準備金管理。

金融機構兩年內首次欠交存款準備金、欠交金額佔交存基數３％以上但及時補足的，就每日

累計欠交金額按萬分之六的比例處以最低不低於１萬元（人民幣．下同）、最高不超過２０萬元

的罰款。

金融機構兩年內第二次欠交存款準備金、欠交金額及時補足的，按規定的下限（２０萬元）

罰款；對其他金融機構根據《中華人民共和國中國人民銀行法》第４６條、《中華人民共和國行

政處罰法》第２７條減輕處罰。

金融機構兩年內第三次及三次以上欠交存款準備金，或欠交金額未及時補足的，對銀行業金

融機構按規定的上限（５０萬元）罰款；對其他金融機構根據《中華人民共和國中國人民銀行法

》第４６條、《中華人民共和國行政處罰法》第２７條從重進行處罰。

