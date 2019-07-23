【科創板】科創板首日保薦機構、高管員工戰略配售浮盈３２億元

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》科創板開市首日，首批２５家科創板公司

的保薦機構以及８家企業的高管與核心員工配售收穫巨額浮盈。據統計，保薦機構跟投部分當日

浮盈１８﹒６８億元（人民幣．下同），收益率為１３５﹒９４％；高管與核心員工參與配售部

分浮盈１３﹒２９億元，收益率為１２８﹒９％。

而根據規則，保薦機構跟投所獲股份的鎖定期為２４個月，高管與核心員工通過參與戰略配

售獲得股份的鎖定期為１２個月，因此帳面浮盈究竟有多少能最終落袋為安，還需要後市檢驗。

