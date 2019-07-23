【科創板】科創板開鑼第二日近全線低開，西部超導低開逾２３％

《經濟通通訊社２３日專訊》上交所科創板迎來第二日交易，昨日全線大漲的２５隻個股，

今早近全線低開，僅一隻個股南微醫學（滬：６８８０２９）高開１４％，西部超導

（滬：６８８１２２）挫２３﹒６％領跌，天宜上佳（滬：６８８０３３）、睿創微納

（滬：６８８００２）大跌逾兩成。

昨日領漲的安集科技（滬：６８８０１９）低開逾１８％；中國通號（滬：６８８００９）

亦低開１９﹒５％，惟成交量仍穩坐排頭，開市僅５分鐘，成交量已達近７億元人民幣。

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