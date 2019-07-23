《經濟通通訊社２３日專訊》上交所科創板迎來第二日交易，昨日全線大漲的２５隻個股，
今早近全線低開，僅一隻個股南微醫學（滬：６８８０２９）高開１４％，西部超導
（滬：６８８１２２）挫２３﹒６％領跌，天宜上佳（滬：６８８０３３）、睿創微納
（滬：６８８００２）大跌逾兩成。
昨日領漲的安集科技（滬：６８８０１９）低開逾１８％；中國通號（滬：６８８００９）
亦低開１９﹒５％，惟成交量仍穩坐排頭，開市僅５分鐘，成交量已達近７億元人民幣。
（ｗｌ）
23/07/2019 09:36
【科創板】科創板開鑼第二日近全線低開，西部超導低開逾２３％
《經濟通通訊社２３日專訊》上交所科創板迎來第二日交易，昨日全線大漲的２５隻個股，
今早近全線低開，僅一隻個股南微醫學（滬：６８８０２９）高開１４％，西部超導
（滬：６８８１２２）挫２３﹒６％領跌，天宜上佳（滬：６８８０３３）、睿創微納
（滬：６８８００２）大跌逾兩成。
昨日領漲的安集科技（滬：６８８０１９）低開逾１８％；中國通號（滬：６８８００９）
亦低開１９﹒５％，惟成交量仍穩坐排頭，開市僅５分鐘，成交量已達近７億元人民幣。
（ｗｌ）
|國際動態23/07/2019
約翰遜料拜相 帶領英脫歐
|生財有道22/07/2019
【科創板】25新股首日掛牌均升1.4倍超預期 安集飆4倍問鼎
|FOCUS22/07/2019
【FOCUS】科創板開門紅考驗在明天 制勝盯緊兩指標
|生財有道22/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：港鐵股價仍會跑贏大市
|興證快訊22/07/2019
港股牛皮
|國際動態22/07/2019
日參院選舉 執政聯盟保過半議席
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰