【華為動向】華為擬未來五年投資３０億人幣發展鯤鵬產業生態

《經濟通通訊社２３日專訊》鯤鵬計算產業發展峰會今日在北京召開，華為輪值董事長徐直

軍會上表示，華為計劃在未來五年內投資３０億元人民幣來發展鯤鵬產業生態。同時，華為已構

建在線鯤鵬社區，提供加速庫、編譯器、工具鏈、開源操作系統等，幫助合作夥伴和開發者快速

掌握操作系統、編譯器以及應用的遷移調優等能力。（ｗｌ）

