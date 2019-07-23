《經濟通通訊社２３日專訊》鯤鵬計算產業發展峰會今日在北京召開，華為輪值董事長徐直
軍會上表示，華為計劃在未來五年內投資３０億元人民幣來發展鯤鵬產業生態。同時，華為已構
建在線鯤鵬社區，提供加速庫、編譯器、工具鏈、開源操作系統等，幫助合作夥伴和開發者快速
掌握操作系統、編譯器以及應用的遷移調優等能力。（ｗｌ）
23/07/2019 12:56
【華為動向】華為擬未來五年投資３０億人幣發展鯤鵬產業生態
《經濟通通訊社２３日專訊》鯤鵬計算產業發展峰會今日在北京召開，華為輪值董事長徐直
軍會上表示，華為計劃在未來五年內投資３０億元人民幣來發展鯤鵬產業生態。同時，華為已構
建在線鯤鵬社區，提供加速庫、編譯器、工具鏈、開源操作系統等，幫助合作夥伴和開發者快速
掌握操作系統、編譯器以及應用的遷移調優等能力。（ｗｌ）
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