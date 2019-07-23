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23/07/2019 10:09

【人行收水】人行ＴＭＬＦ及ＭＬＦ共４９７７億，對沖５千億到期

　　《經濟通通訊社２３日專訊》人民銀行開展定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）操作２９７７億
元（人民幣．下同），並開展中期借貸便利（ＭＬＦ）操作２０００億元，操作期限均為一年，
操作利率持平分別為３﹒１５％及３﹒３％。兩項操作合計４９７７億元，人行稱與今日到期的
５０２０億元ＭＬＦ基本相當。開展上述操作後，銀行體系流動性合理充裕，今日不另開展逆回
購操作。
　　除了５０２０億元ＭＬＦ到期外，公開市場今日有１６００億元逆回購到期，全口徑計，今
日淨回籠１６４３億元。（ａｃ）

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