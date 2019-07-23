２０１９財富世界５００強榜焦點：華為升至６１位，小米首上榜

《經濟通通訊社記者楊英傑２３日報道》美國《財富》雜誌公布今年世界５００強排行榜，

美國零售集團沃爾瑪連續第六年排名第一，中國國企中石化位列第二，蜆殼石油上升至第三位，

中國石油和國家電網分列第四、第五位。

值得留意的是，中東巨型石油公司沙特阿美去年首度曝光財務報告，今年新上榜即位居全球

最大企業第六位，其錄得接近１１１０億美元的超高盈利，登利潤榜首位，而且比利潤榜第二、

第三名企業盈利的總和還要多。

今年中國內地及香港上榜公司數量合共１１９家，首次與美國的數量（１２１家）並駕齊驅

，《財富》形容這是一個歷史性的變化，但調查又發現中國上榜公司中四大行包辦了利潤榜前四

名，佔了所有上榜中國公司總利潤的近一半，而中國在銀行業之外的大公司，利潤水平和美國差

距顯著。另外有１０家台灣企業進入５００強，規模最大的是鴻海集團，排名第２３名。

科技及互聯網公司表現方面，蘋果排名１１繼續成為龍頭，亞馬遜緊追其後排名１３，三星

排名稍跌至１５位。至於中國互聯網三巨頭，阿里集團排１８２位，較去年前進１１８位，騰訊

（００７００）排２３７位，較去年排名前進９４位，百度沒有入榜。



＊小米慶祝上榜，每位員工送１０００股＊



深陷美國制裁陰影的華為今年排６１位，較去年前進１１位；京東掌門人劉強東盡管去年被

捲入性醜聞，但京東排名仍上升了４２名至１３９位；小米集團（０１８１０）新上榜去到４６

８位，由創立至登上５００強僅用了９年時間，雷軍稱小米是有史以來最年輕的５００強公司，

更向每位員工贈送１０００股慶祝，以小米昨日８﹒９５元的收市價計，每人都有８９５０元花

紅落袋。

至於本港公司方面，怡和集團今年排２８０名，屬排名最高的香港公司，但要講到排名最高

的港資公司，則當屬李嘉誠旗下的長江和記實業，排名３５２位。

