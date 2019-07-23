【華為風波】英延期決定是否禁止華為參與５Ｇ，下屆首相接力拆彈

《經濟通通訊社２３日專訊》英國數碼大臣衛俊明周一（２２日）在國會發言，指當局需要

評估美國封殺華為的影響，決定延期公布是否採用華為參與發展５Ｇ網絡。衛俊明稱，在明確美

國政策對華為產品的影響前，政府不會做關於華為的具體決定，但強調會盡快公布結果。

英國將於當地時間今日公布保守黨黨魁選舉結果，意味著華為問題將交由下一任首相處理。

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