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即市新聞

23/07/2019 16:02

【移交逃犯】外交部促美國應當收回在香港的「黑手」

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國國務院發言人再次就香港情況發表意見，指希望各方保持
克制，不使用暴力，並再次敦促香港政府尊重言論和集會自由。在北京，外交部發言人華春瑩主
持例行記者會，她回應稱，對於這幾天在香港發生的極端暴力事件，國務院港澳辦、香港中聯辦
和香港特區政府都已經做出了明確的回應。
　　關於美方督促香港政府尊重言論和集會自由，華春瑩強調，這個和言論與集會自由沒有任何
的關係，大家看得非常清楚，目前發展的事態絕不是甚麼言論和集會自由的問題，而是極端違法
暴力行為的問題，不僅直接衝擊香港的法制根基，違反基本法和香港本地的法律，而且嚴重挑戰
「一國兩制」的底線，中央政府支持特區政府依法有序施政，支持警方依法嚴懲違法暴力行為，
維護香港的社會穩定。

＊華春瑩反問：英國殖民統治期間，香港有上街遊行的自由嗎？＊

　　華春瑩又指出，近期也有不少包括香港本地的媒體披露情況，可以明顯看出有外國勢力在背
後操縱、策劃甚至組織實施有關行動的跡象。她反問美國的這些官員他們能否向世界誠實地回答
，美國在近期香港的事態當中扮演了怎樣的角色，它到底意欲何為？美國再沒有自知之明，他應
該清楚一點，香港是中國的香港，中國絕不會容忍任何外國勢力插手香港事務，更不會容許任何
外國勢力來搞亂香港。中方奉勸美國趁早收回他們在香港伸出的黑手。
　　對於英國的表態，華春瑩表示，的確我們看到的那些極端暴力事件令人無法接受。但是中方
也想請英方官員仔細考慮一下，在英國對香港進行殖民統治期間，香港居民有上街遊行的自由嗎
？香港回歸以來，「一國兩制」得到順利實施，香港的居民享受著前所未有的自由和權利。英方
大談香港的自治和權利自由，如果沒有安全和穩定，何來權利和自由。皮之不存，毛將焉附。所
以近期在香港很多各界人士發起了守護香港的和平集會，譴責反對派撕裂社會的暴力行徑，相信
大多數香港市民對於極少數激進分子暴力、違法行為的危害和本質都有清醒的認識，他們也都希
望能夠共同努力守護好香港這顆「東方明珠」。（ｃａ）

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