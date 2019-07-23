【華為風波】任正非：華為願意與任何國家簽署「無後門」協議

《經濟通通訊社２３日專訊》華為創辦人兼總裁任正非周二對意大利一家媒體表示，華為願

意與任何一個國家簽署「無後門」協議。

華為目前正受美國的打壓。西方擔憂中國情報法要求公民和企業協助國家進行間諜行為調查

，隱藏在電訊網絡中的後門將可以獲取用戶數據。針對美國所謂從事間諜行為的指控，華為公司

曾多次強調自己是私營企業，不受中國政府控制。

任正非日前表示，美國的打壓對華為「根本沒有任何威脅」，又稱美國想以華為為中美貿易

談判的籌碼，中國不會買帳。（ｃａ）

