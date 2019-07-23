【ＦＯＣＵＳ】大中華５００強公司首超美，細研排名榜有啟示

【ＦＯＣＵＳ】老牌雜誌《Ｆｏｒｔｕｎｅ（財富）》２０１９「世界５００強」最新揭盅

，內地、香港、台灣合計１２９家公司上榜，錄１９９０年榜單首發以來第一次超越美國

（１２１家），《財富》即以「Ｉｔ’ｓ Ｃｈｉｎａ’ｓ Ｗｏｒｌｄ」為題點睛。

大中華公司與美企並駕齊驅，特別是遭華府封殺圍堵的華為名列排名榜第６１位，不難理解

從侵侵到參眾兩院齊視中國為「長期戰略挑戰」甚至「敵人」的邏輯；若細研榜單，無論是排名

「大躍進」的阿里、騰訊（００７００），還是首次入榜的小米（０１８１０），乃至排名表現

分化的汽車製造商等，對未來投資趨向或有所啟示。



＊非銀公司平均利潤遠遜美＊



若不計台灣，今年登上榜單的內地及香港公司較去年增加１２家至１１９家，不過有１３家

都集中於排名最後５０位。上榜公司數眾固然值得欣喜，但「做大未必等於做強」的隱憂亦反映

於利潤分布極度失衡－－１１家上榜銀行合計利潤佔上述１１９家公司的近半。換言之，其餘

１０８家非銀公司的平均利潤僅１９﹒２億美元，不到非銀美企平均利潤的四成。

而在排名前１００位的２３家內地公司中，除了華為、太平洋建設，其餘均為國有企業。此

外，儘管內地從５Ｇ到電子商務發展風風火火，但進入前１００位的資訊科技類公司中僅得華為

（６１位），蘋果（１１位）、亞馬遜（１３位）、三星（１５位）、Ａｌｐｈａｂｅｔ

（３７位）則穩居前列，或顯示中國整體科技實力仍要需時趕超。

無獨有偶，風險資本研究公司ＣＢ Ｉｎｓｉｇｈｔｓ上月更新的第二季全球獨角獸企業（

市值十億美元或以上的私人創業公司）報告亦顯示，中國所佔份額由首季的９４家微減至９３家

，而美國所佔份額則由１５６家大增至１７９家。



＊汽車商排名上落巧合股價＊



儘管從銷售收益率、淨資產收益率等指標評估的企業競爭力與美國仍有差距，但今次最讓人

眼前一亮的當屬排名分別躍升１１８位、９４位、９４位、９２位、８５位的阿里（１８２位）

、騰訊（２３７位）、蘇寧易購（３３３位）、恆大（０３３３３）（１３８位）、廈門建發（

２７７位）；以及創立僅９年即首登上排名榜的小米（４６８位）。

而深陷銷量負增長的一眾汽車製造商則排名分化，其中，吉利、一汽、廣汽排名分別上升

４７位、３８位、１３位；東風、北汽、上汽排名則分別下降１７位、５位、３位。巧合的是，

過去三年吉利（００１７５）、廣汽（０２２３８）的長線表現顯著跑贏東風（００４８９）、

北汽（０１９５８）。

再觀察京東（１３９名）、阿里（１８２位）、騰訊三家科技巨頭，其都不約而同將未來競

爭策略聚焦於服務傳統企業的數字化轉型。例如京東的京東雲ＣＤＮ（內容分發網絡）；阿里的

「阿里雲」；騰訊的產業互聯網。

由此看，５００強排名不但是關於數字遊戲，更有未來趨勢和啟示。

（經濟通通訊社 俞瑾）

