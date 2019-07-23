《匯市縱橫－蕭啟洪》重新包裝再輸出，美國將自身問題輸向世界

《匯市縱橫》最近ＮＥＴＦＬＩＸ公布業績，客戶訂閱數目出乎意料下跌，股價應聲下跌。

觀眾都係貪新忘舊，點樣留住佢哋個心係一門相當大學問，而且包括迪士尼在內的競爭對手明年

開始準備大舉出動，估計一輪市場爭奪戰將會持續。



講起迪士尼，佢地下半年會有好多電影上映，筆者近排睇親戲都經常有佢哋嘅作品，例如依

家嘅《反斗奇兵４》，之後仲有《魔雪奇緣２》等等，基本上好似無間斷咁長做長有，電影落畫

之後又可以賣公仔，將角色加入主題樂園，成條銷售線出咗來。



所謂既美國軟文化，迪士尼電影都可以話係一大元素，除咗原創故事之外，好多時佢哋都可

以吸收其他地方嘅神話、故事或者文化，將佢哋美國化再包裝重新輸出，之前嘅《阿拉丁》就係

建基於中東故事，《魔雪奇緣》就係取材自北歐神話，《花木蘭》就係中國故事。另一巨企星巴

克就係將意大利咖啡文化重新定義。當然呢種重新包裝重新輸出唔係個個都喜歡，你改咗人地心

中原有形象唔係個個都會接受。



金融方面，美國嘅輸出力就更強，十年前輸出信貸證券化產品，再行量化寬鬆向全世界輸出

平錢，從而將自身問題向全世界輸出，利率長期維持零水平，十年後今日美國終於再走入減息周

期，下周聯儲局會議基本上減息已成定局，問題只係仲有幾多次減息而矣。



＊本周策略＊



黃金：早前建議候低於每盎司１３８５買入黃金兌美元已成交，目標１４８０，止蝕１３２０。



澳元：前周建議候低於０﹒６９２０買入澳元兌美元已於０﹒７０８０平倉，獲利１６０點子。



歐元：本周建議候高於１﹒１３００沽出歐元兌美元，目標１﹒１１２０，止蝕１﹒１４００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

