《股壇解碼－戴名》中美戰漸分高下；呷哺呷哺（５２０）火中取栗

《股壇解碼》道指上周出現高位窄幅橫行，全周高低波幅約３００點，看來美股已經是百毒

不侵，不管外圍如何不穩定，美股依然故我，管治班子的不停變換，自身的負面新聞都打擊不了

投資者信心，特朗普的經濟市真的玩得出神入化，這一點不得不佩服。周末時媒體透露有中國買

家向美國供應商洽談農產品訂單價格，看來Ｇ２０會議表面上中美沒有達成任何協議但實際已經

有協議，如果不是這樣安排的話，相信中國國內的買家也不會貿然向美方供應商詢價。



＊風起雲湧＊



伊朗革命衛隊再次扣留外國運油輪，事件再次觸發波斯灣危機，聯合國更有可能對伊朗提出

制裁，在現在的地緣局勢下，伊朗是騎虎難下。退的話，對管治威信和民望有重大打擊；不退的

話，以伊朗今天的經濟實力能否捱過聯合國的制裁還是未知之數，但可以肯定的是今天的伊朗已

成眾矢之的。投資者宜密切留意石油價格走勢，提防中東地區局勢突變。



＊驚弓之鳥＊



承興國際控股（０２６６２）和博信股份（滬：６０００８３）事件繼續發酵，據媒體報道

承興國際控股的會計紀錄被公安扣查，讓人引發是否有財務造假的嫌疑，由於發行產品的諾亞財

富（ＮＯＡＨ）為國內私募龍頭，傳聞事件引發其他規模較小的私募公司出現客戶要求提早贖回

產品，如果這次事件監管機構和諾亞財富（ＮＯＡＨ）沒有做好危機處理，相信很快就會引發散

戶投資者的羊群效應，到時候很有可能演化成新一輪的擠兌潮。



＊乏善可陳＊



上周大市在缺乏外圍帶動下欠缺方向，走勢一如之前預測短期阻力位在２８６００點，預期

今周仍然是好消息欠奉，壞消息一件接一件的情況，繼續維持短期低位２７４００點的預期。投

資者可以適當造空相關恆指成分股，當中包括港交所（００３８８）、騰訊控股（００７００）

、恆生銀行（０００１１）、中移動（００９４１）和中國平安（０２３１８）。



＊股票簡評＊



呷哺呷哺（００５２０）主要於中國以呷哺呷哺品牌從事經營火鍋連鎖餐廳業務，集團主要

以呷哺呷哺品牌於北京、河北、天津、上海、遼寧、江蘇、山東、山西及河南等地營運。呷哺呷

哺於北京還設有一家中央食品加工廠和中央配送中心，同時亦分別在上海及營運所在城市（天津

、河北省及遼寧省）設有區域配送中心及三間轉運倉庫，當中不但減輕了物流成本，並且對食材

品質更容易監控，集團在整條產業鏈中已經做到最優化的成本控制。



可惜的是受到業務模式定位所限，呷哺呷哺品牌一直以來走的是大眾化和中低端的市場路線

，薄利多銷追求的是翻枱率，在市道暢旺的時候當然客似雲來，但市道不好的時候就會出現捉襟

見肘的情況。由於近年國內消費模式轉型，呷哺呷哺薄利多銷的經營模式面對著成本上升，客戶

流失，消費習慣改變的多方面打擊下，呷哺呷哺於是開展另一條定位中高檔次線路的店，店名定

為湊湊，湊湊提供的食材都比較高端，例如花膠，進口牛肉和海鮮等等，裝修走高檔酒店式格局

，如果座位間的空間再寬敞一點，絕對讓客戶有置身在星級酒店餐廳的感覺。從裝修，服務，食

材各方面都看出呷哺呷哺對湊湊是寄以厚望的，但在裝修，服務，食材各方面的水準都上去的情

況，關鍵的翻枱率和人均消費是否也同步上升反而是最大問題，由於定位在中高端的關係，翻枱

率肯定不如呷哺呷哺的店。



人均消費方面，以筆者的經驗（深圳店實地消費），人均消費沒有多大提升，整晚的入座率

不到八成，人均消費約１２０至１５０人民幣左右，筆者在其他呷哺呷哺店的消費約為人均１０

０人民幣，在加重投資和整體升級的前題下，這樣的投資肯定不是一個合適的方向，預期呷哺呷

哺今年的業績將出現大幅倒退，投資者可以在市盈率１２倍或股價跌穿８元時買入。《資深市場

人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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