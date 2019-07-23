《經濟通通訊社２３日專訊》中國醫療（００３８３）發盈喜，料截至６月３０日止年度將
錄得純利，而去年度則錄得虧損約１﹒３７億元。
轉虧為盈主因醫療分部之醫院費用及收費增加、放債業務利息收入增加、持作買賣之投資公
平值變動由去年度錄虧損改善至錄得收益、融資成本減少及整體稅項撥回所致。
該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）
23/07/2019 07:53
【企業盈喜】中國醫療（００３８３）料全年轉虧為盈
《經濟通通訊社２３日專訊》中國醫療（００３８３）發盈喜，料截至６月３０日止年度將
錄得純利，而去年度則錄得虧損約１﹒３７億元。
轉虧為盈主因醫療分部之醫院費用及收費增加、放債業務利息收入增加、持作買賣之投資公
平值變動由去年度錄虧損改善至錄得收益、融資成本減少及整體稅項撥回所致。
該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）
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