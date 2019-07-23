《日入而息》國務院前總理李鵬逝世，融資整頓內房軟港股升９５點

《今天重點》﹡國務院前總理李鵬逝世，終年９１歲

﹡外交部駐港公署促美停止向暴力不法行為發出錯誤信號

﹡李漢成料７－８月酒店入住率跌３－４％，商務客較受影響



《即日市況》﹡觀望氣氛濃厚，港股收升９５點報２８４６６，成交僅５８８億元



《深滬股市》﹡滬指升０﹒４５％飲恨二千九關，科創板普遍吐逾一成



《美元匯價》﹡輕倉做空美元，英鎊不宜撈底；歐元最新報１﹒１１８２╱８６，日圓最新

報１０８﹒１２╱１３



《公司資訊》﹡ＢＣ科技（００８６３）聚焦亞洲機構數字資產服務，冀尋求合適投資者

﹡中油燃氣（００６０３）悉數贖回明年到期優先票據

﹡太興（０６８１１）獲俊發增持１００萬股，持股量升至５２﹒７％

﹡希望教育（０１７６５）斥７８００萬元人民幣悉數增持貴州大學合辦學院

權益

﹡瑞安建業（００９８３）今早宣布停牌，早前宣布出售觀塘商廈；瑞安建業

獲政府補償約１﹒９４億元，下午一時復牌

﹡蒙焦煤企（００９７５）上季開採原煤２５７萬噸升半成

﹡歐舒丹（００９７３）首財季銷售額增１８﹒８％，同店銷售增長２％

﹡電盈（００００８）旗下娛樂平台與香港電訊旗下寬頻服務推「Ｅ＋寬頻優

惠組合」

﹡永嘉集團（０３３２２）搬遷內地廠房，涉一次性開支共４８００萬元

﹡潤地（０１１０９）及保利置業（００１１９）財團啟德住宅地次標價僅低

３﹒２％



《國企紅籌》﹡馬鋼（００３２３）購三土地建生產線及發電項目，涉近１﹒３億元人民幣

﹡國壽集團上半年業績改善，營收逾５４００億，廣發行淨利增３５％

﹡中電信（００７２８）６月移動用戶淨增按月減３０﹒３％

﹡平安智慧醫療進軍新加坡，就醫療決策支援工具與當地機構合作

﹡濱海投資（０２８８６）與首創經中合作，於天津投資、建設及營運燃氣及

供熱配套



《神州民企》﹡騰訊（００７００）天美工作室與寶可夢合作開發新遊戲

﹡大禹金融（０１０７３）香港債權人計劃獲高院批准，永久擱置清盤令

﹡旭輝控股（００８８４）１６億元人幣優先票據預計２４日上市買賣



《中國要聞》﹡中移動完成５Ｇ毫米波技術驗證，將在２０２２年商用

﹡中興５Ｇ新機正式預售，定價４９９９元人民幣

﹡商務部表示自貿區形成２０２項制度創新得以複製推廣；商務部今起對美國

進口正丙醇進行反傾銷立案調查

﹡河北張家口懷來縣發生有害氣體中毒事故，已致５人死

﹡波場幣創始人孫宇晨因病取消巴菲特「天價」午餐

﹡銀保監責令２０家財險公司整改問題產品；銀保監表示明確上市商業銀行等

股權托管方式

﹡建信人壽通過增資６０億人幣，大股東建行出資逾半

﹡發改委表示內地成品油價格不作調整

﹡人行ＴＭＬＦ及ＭＬＦ共４９７７億，對沖５０００億到期；人行易綱稱中

國視乎本身情況決定利率，現行水平合適

﹡承興主席遭歌斐資產入稟，追討４１﹒５億人幣債務

﹡上交所表示晶豐明源涉訴，取消審議其科創板上市申請

﹡科創板開板首日，公募基金浮盈逾１５０億元；科創板第二日成交縮水，僅

４股上漲

﹡稅務總局表示上半年減稅過萬億，增值稅減稅４３６９億

﹡英延期決定是否禁止華為參與５Ｇ，下屆首相接力拆彈

﹡華為在美研究機構Ｆｕｔｕｒｅｗｅｉ將裁員逾７０％；據報華為秘密協助

北韓建設及維護商用無線網絡；受益於訂單需求強勁增長，華為加單富士康

擴線；華為協助加拿大北極及偏遠地區提供４Ｇ互聯網服務；華為將於２６

日發布華為Ｍａｔｅ ２０ Ｘ ５Ｇ版；華為擬未來五年投資３０億人幣

發展鯤鵬產業生態

﹡美國制裁華國企珠海振戎，稱其違反伊朗石油禁令

﹡特朗普要求國防部促進稀土生產以防中國限制出口

﹡工信部表示５個試點省市完成２３０萬用戶攜號轉網；上半年上海工業投資

增幅１７％；上半年電信業務總量同比增２６％；製造業外遷規模不大，以

中低端為主

﹡戴德梁行與麗澤控股等成立合資公司

﹡上海上半年地區生產總值增５﹒９％

﹡上海金融法院推２３條舉措護航科創板

﹡應勇稱上海已制定落實《長三角一體化綱要》實施方案；上海自貿區新片區

將探索投資貿易自由化；下半年上海開工項目２２０個，總投資兩千億元

﹡２０１９財富世界５００強榜焦點：華為升至６１位，小米首上榜

﹡內地電子道路收費系統日均發行量４２萬，為去年７倍

﹡中國保險業協會要求險企報送上半年市場分析報告

﹡財政部表示首６月國企利潤總額同比增長７﹒２％

﹡任正非稱華為願意與任何國家簽署「無後門」協議

﹡９家龍頭券商轉融通實行市場化，包攬大部分科創板券源



《寶島快訊》﹡台股平收，報１０９４７﹒２６點



《其他消息》﹡新民黨倡財政預算案派八千，否認早半年提出是為區選

﹡投資推廣署署長出訪泰國宣傳香港營商優勢

﹡機管局首任主席黃保欣逝世，特首致深切哀悼

﹡蔡淑嫻獲委任為創科局常任秘書長，潘婷婷接任創新科技署署長；蔡淑嫻將

接替卓永興，出任創新及科技局常任秘書長

﹡李漢成料７－８月酒店入住率跌３－４％，商務客較受影響

﹡深股通額度全日流走５﹒５億元；滬股通額度全日用５億元，陸股通淨賣出

逾４億

﹡Ｖｉｓａ夏日旅遊優惠，遊日韓台泰可獲機票住宿及娛樂折扣

﹡東薈城名店倉擴建部分將於下月開業，零售面積增近１倍

﹡美聯表示上半年逾２０００萬元二手住宅註冊量創紀錄第三高



《移交逃犯》﹡前官員及社會人士再發聲明，促成立獨立調查委員會



《元朗黑夜》﹡外交部駐港公署促美停止向暴力不法行為發出錯誤信號

﹡民建聯梁志祥稱白衣人士肯定是暴徒，不覺是保家衛國

﹡有賽馬及評馬界代表聯署促賽馬會取消何君堯會籍

﹡朱凱廸稱元朗白衣人是「港版義和團」，暴力早有鋪排

﹡何君堯出席港台節目直播中途拍枱拔咪離場

﹡港鐵（０００６６）若乘客索第三保，會轉介保險公司跟進

﹡葉劉淑儀稱衝擊中聯辦政治含意大，或影響對港政策

﹡大新銀行屯門及元朗分行今早恢復正常服務

﹡華僑永亨信用財務元朗分行全面恢復服務

﹡中信銀行國際及大新屯門元朗分行今早恢復正常服務

﹡劉業強稱難分哪些白衣人士是村民，應靠警方緝拿

﹡國際商會港分會譴責元朗暴徒，籲成立調查委員會

﹡元朗襲擊案警方再拘一人，被捕人數增至７人

﹡泛民去信梁君彥促開特別會議，召林鄭及相關官員列席

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