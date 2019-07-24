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24/07/2019 07:46

《日出而作》約翰遜將任英國首相，道指升１７７點，油升金跌

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２７３４９．１９　升　１７７．２９點╱０．６５％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　３００５．４７　升　　２０．４４點╱０．６８％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８２５１．４０　升　　４７．２６點╱０．５８％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７５５６．８６　升　　４１．９３點╱０．５６％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２４９０．７４　升　２０１．３４點╱１．６４％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５６１８．１６　升　　５１．１４點╱０．９２％　
　　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．２４，歐元兌美元１．１１５２

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