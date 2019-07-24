《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７３４９．１９ 升 １７７．２９點╱０．６５％
標普５００ ３００５．４７ 升 ２０．４４點╱０．６８％
納斯達克 ８２５１．４０ 升 ４７．２６點╱０．５８％
倫敦富時１００ ７５５６．８６ 升 ４１．９３點╱０．５６％
法蘭克福ＤＡＸ １２４９０．７４ 升 ２０１．３４點╱１．６４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６１８．１６ 升 ５１．１４點╱０．９２％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．２４，歐元兌美元１．１１５２
24/07/2019 07:46
《日出而作》約翰遜將任英國首相，道指升１７７點，油升金跌
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７３４９．１９ 升 １７７．２９點╱０．６５％
標普５００ ３００５．４７ 升 ２０．４４點╱０．６８％
納斯達克 ８２５１．４０ 升 ４７．２６點╱０．５８％
倫敦富時１００ ７５５６．８６ 升 ４１．９３點╱０．５６％
法蘭克福ＤＡＸ １２４９０．７４ 升 ２０１．３４點╱１．６４％
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