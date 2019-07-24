【新股上市】傳喜馬拉雅ＦＭ明年本港或美國上市，籌最多十億美元

《經濟通通訊社２４日專訊》據外媒引述市場消息人士指出，中國在線音頻分享平台－－喜

馬拉雅ＦＭ計劃明年首次公開發售（ＩＰＯ）在香港或美國上市，集資５億美元至１０億美元，

整體估值約５０億美元。

據報喜馬拉雅ＦＭ自２０１２年成立以來，已進行多輪集資，投資者包括小米

（０１８１０）、閱文集資（００７７２）、京東及高盛。（ｅｃ）

