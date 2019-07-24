【企業盈警】建禹集團（０８１９６）料中期由盈轉虧

《經濟通通訊社２４日專訊》建禹集團（０８１９６）發盈警，預期截至今年六月底止中期

之收益大幅下跌及錄得除稅後虧損，去年同期則錄得盈利１５２５﹒６萬元。

由盈轉虧主要由於上半年中國經濟持續低迷，致供水或水處理設施的新增需求放緩；及集團

部份項目開工時間有所延誤。而集團收益大幅下跌則引致毛利相應大幅下降，從而導致集團中期

除稅後溢利錄得虧損。（ｓｃ）

