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24/07/2019 09:23

美股造好，港股高開１１１點報２８５７８點，重上十天及廿天線

　　《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股受惠於美企業績造好，道指反彈逾百點，帶動今早亞
洲股市普遍造，日經升７５點，台北加權指數漲２點。港股方面今早亦高開逾百點，重上十天線
（２８５３５點）及廿天線（２８５３５點）。有指中美雙方官員將於下周於上海會面，消息刺
激部分手機設備股再度攀升，舜宇光學（０２３８２）今早高開１﹒７％為藍籌升幅榜榜首，部
分食品及消費股亦有追捧。恆生指數報２８５７８，升１１１點或升０﹒３９％，主板成交
１８﹒０１億元。國企指數報１０８５５，升４５點或升０﹒４２％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒５４％，報６５﹒１元；港交所
（００３８８）無升跌，報２６７﹒４元；騰訊控股（００７００）升１﹒２３％，報
３６３元；中國移動（００９４１）升０﹒０７％，報６９﹒２元；友邦保險（０１２９９）跌
０﹒１７％，報８７元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學（０２３８２）　　９１﹒８０元　　　升１﹒７２％
　　創科實業（００６６９）　　６０﹒４５元　　　升１﹒６０％
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒３５元　　　升１﹒４４％
　　恆基地產（０００１２）　　４３﹒４０元　　　升１﹒４０％
　　恆安國際（０１０４４）　　６０﹒１０元　　　升１﹒３５％
　　萬洲國際（００２８８）　　　８﹒１８元　　　升１﹒２４％
　　騰訊控股（００７００）　３６３﹒００元　　　升１﹒２３％
　　碧桂園　（０２００７）　　１１﹒０２元　　　升１﹒１０％
　　金沙中國（０１９２８）　　４０﹒６０元　　　升０﹒８７％
　　申洲國際（０２３１３）　１１３﹒７０元　　　升０﹒８０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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