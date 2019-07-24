美股造好，港股高開１１１點報２８５７８點，重上十天及廿天線

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股受惠於美企業績造好，道指反彈逾百點，帶動今早亞

洲股市普遍造，日經升７５點，台北加權指數漲２點。港股方面今早亦高開逾百點，重上十天線

（２８５３５點）及廿天線（２８５３５點）。有指中美雙方官員將於下周於上海會面，消息刺

激部分手機設備股再度攀升，舜宇光學（０２３８２）今早高開１﹒７％為藍籌升幅榜榜首，部

分食品及消費股亦有追捧。恆生指數報２８５７８，升１１１點或升０﹒３９％，主板成交

１８﹒０１億元。國企指數報１０８５５，升４５點或升０﹒４２％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒５４％，報６５﹒１元；港交所

（００３８８）無升跌，報２６７﹒４元；騰訊控股（００７００）升１﹒２３％，報

３６３元；中國移動（００９４１）升０﹒０７％，報６９﹒２元；友邦保險（０１２９９）跌

０﹒１７％，報８７元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） ９１﹒８０元 升１﹒７２％

創科實業（００６６９） ６０﹒４５元 升１﹒６０％

中國旺旺（００１５１） ６﹒３５元 升１﹒４４％

恆基地產（０００１２） ４３﹒４０元 升１﹒４０％

恆安國際（０１０４４） ６０﹒１０元 升１﹒３５％

萬洲國際（００２８８） ８﹒１８元 升１﹒２４％

騰訊控股（００７００） ３６３﹒００元 升１﹒２３％

碧桂園 （０２００７） １１﹒０２元 升１﹒１０％

金沙中國（０１９２８） ４０﹒６０元 升０﹒８７％

申洲國際（０２３１３） １１３﹒７０元 升０﹒８０％

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