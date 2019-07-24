《盤後部署》中美貿易談判消息續利好，惟港股２８８００料受阻

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股連升第二日，接近歷史高位，美國即將派官員前往中

國展開新一輪面對面貿易談判，市場憧憬華為問題可以一併解決。港股今日高開１１１點報

２８５７８點，重上１０天線（約２８５３５點）及２０天線（約２８５３５點）。隨著兩國貿

易戰氣氛緩和，出口股及手機相關股走高，重磅股騰訊（００７００）亦發力，支持港股最多升

２９８點報２８７６４點，一度收復１００天線（約２８６３５點）。大市尾段升勢放緩，最低

見２８５１５點，最終收２８５２４點升５７點或升０﹒２％，主板成交６８７﹒５７億元。國

企指數報１０８５８，升４８點或升０﹒４５％。

Ａ股方面，上證指數收２９２３，升２３點或升０﹒８０％，深證成分指數報９２６６，升

９０點或升０﹒９９％，兩市成交４００３﹒０５億元人民幣。



＊約翰遜拜相增英國政局不穩，英鎊前景欠樂觀＊



英國前外相約翰遜以大熱姿態當選保守黨黨魁，即將接任成為英國的新首相。評級機構穆迪

表示，約翰遜成為新首相，意味英國更有可能發生「硬脫歐」的情況，而這會令英國政府及其他

機構產生負面的信貸影響。高盛則表示，英國新首相誕生後，英國不會「脫歐」的機率由４０％

降低至３５％，但無協議「脫歐」的機率就由１５％提高至２０％，而且英國過去三年被「脫歐

」問題纏繞，國內生產總值表現落後其他發達經濟體。

此外，有報道指，約翰遜向曾經參與２０１６年推動「脫歐」行動者招手，組成內閣，當中

包括多名新聞顧問。有保守黨議員估計，約翰遜正建立宣傳團隊，一旦推動「脫歐」進展不果，

可立即宣布提早舉行大選。倘若英國提早舉行大選，歐盟或會因此延長談判的限期，緩解「硬脫

歐」的風險。

在今次新首相選舉結果公布之前，英鎊曾一度走弱，低見１﹒２４３１元。對於未來英鎊的

走勢，美林美銀表示，英國的經濟過去一直受外國直接投資（ＦＤＩ）帶動，一旦投資者突然因

為「硬脫歐」風險增加而放棄英國市場，在如今英磅流動性高的背景下，英磅將受到非常大的沽

壓衝擊。另外，本周四（２５日）歐洲議息，但市場普遍預期央行減息的可能性低於５０％。



＊港股２８５００點開好倉，２８８００點離場＊



隨著中美兩國即將進行面對面的貿易談判，大市氣氛有望改善。若中方如美國官員所言，繼

續採購美國農產品，而美國亦適度放寬華為採購美國企業的零件，短期對大市有正面作用。技術

走勢上看，近日恆指主要在百天線徘徊，但今日出現「倒轉錘頭」的形狀，反映近期大市有機會

開始轉勢，建議在２８５００點開好倉，賺約２００點的波幅。不過，月底的美國聯儲局議息會

議展開，市場對減息四分之一厘的消息已大致消化，炒減息對市場氣氛沒有更多幫助。投資者亦

依然以觀望態度為主，相信並不太過進取。因此預料２８８００點為短期阻力位，建議到位賺離

場。（ｙｋ）

