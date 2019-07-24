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即市新聞

24/07/2019 08:06

【貿易開戰】白宮顧問：美官員將赴華談判，料中國即將購美農產品

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，美國高層官員將前
往中國，就重啟陷入僵局的貿易談判進行面對面會談，預計北京方面將很快開始購買美國農產品

　　此前有報道指美國財長努欽與貿易代表萊特希澤將於下周赴華，與中方官員進行面對面貿易
談判
　　庫德洛表示，白宮強烈希望中國將很快開始購買美國農產品，首先這是整體協議的一部分，
第二是作為一個友善的姿態。雖然目前還沒有得到中國購買農產品的保證，但對此充滿希望。
（ｍｎ）

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