《經濟通通訊社２４日專訊》美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，美國高層官員將前
往中國，就重啟陷入僵局的貿易談判進行面對面會談，預計北京方面將很快開始購買美國農產品
。
此前有報道指美國財長努欽與貿易代表萊特希澤將於下周赴華，與中方官員進行面對面貿易
談判
庫德洛表示，白宮強烈希望中國將很快開始購買美國農產品，首先這是整體協議的一部分，
第二是作為一個友善的姿態。雖然目前還沒有得到中國購買農產品的保證，但對此充滿希望。
（ｍｎ）
24/07/2019 08:06
【貿易開戰】白宮顧問：美官員將赴華談判，料中國即將購美農產品
《經濟通通訊社２４日專訊》美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，美國高層官員將前
往中國，就重啟陷入僵局的貿易談判進行面對面會談，預計北京方面將很快開始購買美國農產品
。
此前有報道指美國財長努欽與貿易代表萊特希澤將於下周赴華，與中方官員進行面對面貿易
談判
庫德洛表示，白宮強烈希望中國將很快開始購買美國農產品，首先這是整體協議的一部分，
第二是作為一個友善的姿態。雖然目前還沒有得到中國購買農產品的保證，但對此充滿希望。
（ｍｎ）
|國際動態24/07/2019
俄軍機首侵領空 韓戰機射擊警告
|生財有道23/07/2019
【英揆誕生】約翰遜強人登場誓與歐盟硬碰 鎊匯及經濟前景堪憂
|香港政情23/07/2019
國務院前總理李鵬逝世 終年91歲
|FOCUS23/07/2019
【FOCUS】大中華500強公司首超美 細研排名榜有啟示
|生財有道23/07/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：李寧現價可吸上望25元
|國際動態23/07/2019
約翰遜料拜相 帶領英脫歐
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰