【英揆誕生】高盛上調英國硬脫歐機會至２０％

《經濟通通訊社２４日專訊》高盛將英國硬脫歐的可能性從１５％上調至２０％，稱在約翰

遜當選英國首相後，更難阻止英國無協議下脫歐。

高盛表示，隨著英國國會及歐盟逐漸失去耐心，對再次延長脫歐期限的容忍度將會降低，目

前預計不脫歐的可能性為３５％，而較早時候４０％，同時將在通過磋商達成協議的情況下脫歐

的機會保持在４５％。（ｍｎ）

