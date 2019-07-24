《經濟通通訊社２４日專訊》高盛將英國硬脫歐的可能性從１５％上調至２０％，稱在約翰
遜當選英國首相後，更難阻止英國無協議下脫歐。
高盛表示，隨著英國國會及歐盟逐漸失去耐心，對再次延長脫歐期限的容忍度將會降低，目
前預計不脫歐的可能性為３５％，而較早時候４０％，同時將在通過磋商達成協議的情況下脫歐
的機會保持在４５％。（ｍｎ）
24/07/2019 09:18
【英揆誕生】高盛上調英國硬脫歐機會至２０％
《經濟通通訊社２４日專訊》高盛將英國硬脫歐的可能性從１５％上調至２０％，稱在約翰
遜當選英國首相後，更難阻止英國無協議下脫歐。
高盛表示，隨著英國國會及歐盟逐漸失去耐心，對再次延長脫歐期限的容忍度將會降低，目
前預計不脫歐的可能性為３５％，而較早時候４０％，同時將在通過磋商達成協議的情況下脫歐
的機會保持在４５％。（ｍｎ）
|國際動態24/07/2019
俄軍機首侵領空 韓戰機射擊警告
|生財有道23/07/2019
【英揆誕生】約翰遜強人登場誓與歐盟硬碰 鎊匯及經濟前景堪憂
|香港政情23/07/2019
國務院前總理李鵬逝世 終年91歲
|FOCUS23/07/2019
【FOCUS】大中華500強公司首超美 細研排名榜有啟示
|生財有道23/07/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：李寧現價可吸上望25元
|國際動態23/07/2019
約翰遜料拜相 帶領英脫歐
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰