《經濟通通訊社２４日專訊》英倫銀行首席經濟學家及貨幣政策委員會（ＭＰＣ）委員霍爾
丹（Ａｎｄｙ Ｈａｌｄａｎｅ）表示，除非經濟大幅下滑，否則他對減息持非常謹慎的態度，
因英國經濟不需依賴貨幣政策來推動增長。
他稱，近期疲弱的經濟數據反映出與英國脫歐相關的波動性，不過消費者信心及就業市場仍
然強勁。雖然預期英國經濟增長將在第二季停滯，但只是因為企業在原定脫歐限期前投資顯著放
緩。（ｍｎ）
24/07/2019 11:26
【英揆誕生】英倫銀行首席經濟學家：對減息持非常謹慎態度
《經濟通通訊社２４日專訊》英倫銀行首席經濟學家及貨幣政策委員會（ＭＰＣ）委員霍爾
丹（Ａｎｄｙ Ｈａｌｄａｎｅ）表示，除非經濟大幅下滑，否則他對減息持非常謹慎的態度，
因英國經濟不需依賴貨幣政策來推動增長。
他稱，近期疲弱的經濟數據反映出與英國脫歐相關的波動性，不過消費者信心及就業市場仍
然強勁。雖然預期英國經濟增長將在第二季停滯，但只是因為企業在原定脫歐限期前投資顯著放
緩。（ｍｎ）
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