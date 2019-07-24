【油市博奕】英國呼籲歐洲牽頭護航霍爾木茲海峽，伊朗已表態拒絕

《經濟通通訊社２４日專訊》據外電引述三位歐盟高級外交官報道，法國、意大利及丹麥初

步支持英國呼籲由歐洲護航霍爾木茲海峽的計劃，以確保航運安全。

伊朗日前在霍爾木茲海峽扣押一艘懸掛英國旗幟的油輪，歐盟外交官稱，航行自由是最基本

的事，相信英國今次的要求容易得到歐洲的支持，而今次計劃將不只涉及船艦，還會包括飛機。

伊朗已表態拒絕英國計劃，認為外國勢力應該將維護航線安全的職責留給伊朗及該地區的其

它國家。（ｍｎ）

