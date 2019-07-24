《外企業績》德銀第二季虧損３２億歐元，交易收入遜預期

《經濟通通訊社２４日專訊》德銀第二季虧損３２億歐元，遠遜於市場預期的１７億歐元虧

損，受累於此前公布的大規模重組影響。

季內度固定收益、外匯及大宗商品業務收入為１３﹒２億歐元，略遜市場預期。股票銷售與

交易收入為３﹒６９億歐元，同樣不及預期。

此前德銀宣布在２０２２年前全球裁員１﹒８萬人，該行於第二季中錄得３４億歐元重組費

用。截至６月底止普通股一級資本充足比率為１３﹒４％，較一年前的１４﹒７％有所下降。

（ｍｎ）

