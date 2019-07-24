《經濟通通訊社２４日專訊》德銀第二季虧損３２億歐元，遠遜於市場預期的１７億歐元虧
損，受累於此前公布的大規模重組影響。
季內度固定收益、外匯及大宗商品業務收入為１３﹒２億歐元，略遜市場預期。股票銷售與
交易收入為３﹒６９億歐元，同樣不及預期。
此前德銀宣布在２０２２年前全球裁員１﹒８萬人，該行於第二季中錄得３４億歐元重組費
用。截至６月底止普通股一級資本充足比率為１３﹒４％，較一年前的１４﹒７％有所下降。
（ｍｎ）
24/07/2019 14:11
《外企業績》德銀第二季虧損３２億歐元，交易收入遜預期
《經濟通通訊社２４日專訊》德銀第二季虧損３２億歐元，遠遜於市場預期的１７億歐元虧
損，受累於此前公布的大規模重組影響。
季內度固定收益、外匯及大宗商品業務收入為１３﹒２億歐元，略遜市場預期。股票銷售與
交易收入為３﹒６９億歐元，同樣不及預期。
此前德銀宣布在２０２２年前全球裁員１﹒８萬人，該行於第二季中錄得３４億歐元重組費
用。截至６月底止普通股一級資本充足比率為１３﹒４％，較一年前的１４﹒７％有所下降。
（ｍｎ）
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