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24/07/2019 15:31

【貿易開戰】美國宣布第二輪１６０億美元農戶補貼以應對貿易戰

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國農業部長Ｓｏｎｎｙ　Ｐｅｒｄｕｅ表示，受到美中貿易
戰影響的農戶，將可取得每英畝至少１５美元的政府補助，完整方案將在周末前公，整個方案的
總金額約為１６０億美元。
　　新援助方案將是對農戶的第二輪補助，農業部去年針對因貿易戰造成農產品價格下跌及銷售
損失作出１２０億美元補助。（ｍｎ）

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