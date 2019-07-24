【貿易開戰】美國宣布第二輪１６０億美元農戶補貼以應對貿易戰

《經濟通通訊社２４日專訊》美國農業部長Ｓｏｎｎｙ Ｐｅｒｄｕｅ表示，受到美中貿易

戰影響的農戶，將可取得每英畝至少１５美元的政府補助，完整方案將在周末前公，整個方案的

總金額約為１６０億美元。

新援助方案將是對農戶的第二輪補助，農業部去年針對因貿易戰造成農產品價格下跌及銷售

損失作出１２０億美元補助。（ｍｎ）

