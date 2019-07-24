《經濟通通訊社２４日專訊》上周日晚上（２１日）過百名白衣暴徒手持木棍、鐵通等武器
，在元朗港鐵站及周邊地方無差別襲擊市民。包括澳洲、美國、日本、南韓及加拿大等國家分別
呼籲國民不要前往香港可能會出現危險的地方，而愛爾蘭外交部更將港澳地區的旅遊安全級別，
提升至「高度警戒」級別。
愛爾蘭外交部稱，近期香港出現多場大型遊行，有少數示威者與警方爆發衝突，警方需要使
用催淚彈、胡椒噴霧及橡膠子彈來維持秩序。由於在未來日子有可能會繼續出現遊行，強烈建議
愛爾蘭民眾避免前往金鐘等地。（ｍｎ）（ｚｚ）
24/07/2019 16:18
【元朗黑夜】多國提醒國民留意香港局勢，愛爾蘭升警示至高度警戒
《經濟通通訊社２４日專訊》上周日晚上（２１日）過百名白衣暴徒手持木棍、鐵通等武器
，在元朗港鐵站及周邊地方無差別襲擊市民。包括澳洲、美國、日本、南韓及加拿大等國家分別
呼籲國民不要前往香港可能會出現危險的地方，而愛爾蘭外交部更將港澳地區的旅遊安全級別，
提升至「高度警戒」級別。
愛爾蘭外交部稱，近期香港出現多場大型遊行，有少數示威者與警方爆發衝突，警方需要使
用催淚彈、胡椒噴霧及橡膠子彈來維持秩序。由於在未來日子有可能會繼續出現遊行，強烈建議
愛爾蘭民眾避免前往金鐘等地。（ｍｎ）（ｚｚ）
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