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即市新聞

24/07/2019 17:35

《台股攻略－馮偉明》三大法人賣超，台股挑戰１１０００點有阻力

　　《台股攻略》台股今日（２４日）跌１１﹒５點，收１０９３５﹒７６點，成交值為新台幣
１３１９億元。
　　台積電升０﹒３８％，大立光升０﹒７１％，鴻海升０﹒４９％。雖然記憶體族群有利好因
素支持，但仍難擋漲多獲利的賣壓，ＮＡＮＤ　Ｆｌａｓｈ製造商旺宏及華邦電分別跌
３﹒０２％及０﹒２８％，ＤＲＡＭ製造商南亞科跌０﹒６９％，Ｆｌａｓｈ主控ＩＣ廠群聯升
０﹒６％。５Ｇ概念股今日仍然表現突出，其中散熱雙雄帶頭上漲，超眾升９﹒３９％，雙鴻升
４﹒５３％。受惠５Ｇ帶動手機ＰＡ需求以及臉部辨識ＶＣＳＥＬ題材發酵，穩懋及全新延續幾
日前的氣勢，早盤開高上漲，收盤分別升５﹒１４％及４﹒７７％，而打入華為基地台供應鏈的
漢磊及嘉晶亦雙雙攻上漲停。
　　台股連日挑戰「萬一」關囗失利，惟市場預期聯儲局月底將會減息，資金行情可望持續，台
股短線料偏多格局不變。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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