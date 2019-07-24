《台股攻略－馮偉明》三大法人賣超，台股挑戰１１０００點有阻力

《台股攻略》台股今日（２４日）跌１１﹒５點，收１０９３５﹒７６點，成交值為新台幣

１３１９億元。

台積電升０﹒３８％，大立光升０﹒７１％，鴻海升０﹒４９％。雖然記憶體族群有利好因

素支持，但仍難擋漲多獲利的賣壓，ＮＡＮＤ Ｆｌａｓｈ製造商旺宏及華邦電分別跌

３﹒０２％及０﹒２８％，ＤＲＡＭ製造商南亞科跌０﹒６９％，Ｆｌａｓｈ主控ＩＣ廠群聯升

０﹒６％。５Ｇ概念股今日仍然表現突出，其中散熱雙雄帶頭上漲，超眾升９﹒３９％，雙鴻升

４﹒５３％。受惠５Ｇ帶動手機ＰＡ需求以及臉部辨識ＶＣＳＥＬ題材發酵，穩懋及全新延續幾

日前的氣勢，早盤開高上漲，收盤分別升５﹒１４％及４﹒７７％，而打入華為基地台供應鏈的

漢磊及嘉晶亦雙雙攻上漲停。

台股連日挑戰「萬一」關囗失利，惟市場預期聯儲局月底將會減息，資金行情可望持續，台

股短線料偏多格局不變。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

