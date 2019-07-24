《經濟通通訊社２４日專訊》浙江聯合投資控股（０８３６６）公布，公司預料截至４月
３０日之年度業績虧損約１４６０萬元，而去年同期為虧損１０８０萬元。虧損增加乃主要由於
員工成本增加以及就本公司香港及內地辦事處產生的額外租金及收費所致。
集團年度業績將於明天（２５日）刊發。（ｕｌ）
24/07/2019 09:08
【企業盈警】浙江聯合：預料年度虧損擴大，員工成本及租金增加
《經濟通通訊社２４日專訊》浙江聯合投資控股（０８３６６）公布，公司預料截至４月
３０日之年度業績虧損約１４６０萬元，而去年同期為虧損１０８０萬元。虧損增加乃主要由於
員工成本增加以及就本公司香港及內地辦事處產生的額外租金及收費所致。
集團年度業績將於明天（２５日）刊發。（ｕｌ）
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