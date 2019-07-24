《古臣周記－古臣》界內證上星期首推，牛皮市揀邊隻好？

《古臣周記》五月嘅時候，阿臣提過嘅界內證，終於喺上個星期四（１８日）出世，一如之

之前所講，喺市況牛皮之下界內證會係一個唔錯嘅投資選擇。界內證首推有更多資料公布，等阿

臣同大家ｕｐｄａｔｅ些少啦。



＊界內證成交淡靜，中移動證勝率高？＊



現時有嘅界內證所掛勾嘅標的物唔係隻隻魚毛都有，只有成交比較大嘅五隻藍戰士，分別係

ＱＱ（００７００）、建行（００９３９）、中移動（００９４１）、ＡＩＡ（０１２９９）及

平保（０２３１８），指數界內證暫時就只有恆指。之前阿臣都講過，界內證只要喺上下限之內

就有錢收，現時每股就可以收到１銀，而如果唔好彩超出上下限範圍就只可以收到０﹒２５銀，

換言之缸友喺第二市場買賣嘅時候，就唔應該沾手價值高過１銀同低過０﹒２５銀嘅界內證。

講其他衍生工具都會提到時間值嘅概念，界內證同樣有呢個概念。好似對認股證嚟講，愈近

到期日就愈不利，不過對界內證嚟講時間值嘅概念就唔同，時間值高低取決於相關資產價格係咪

處於界內，只要愈近到期日，時間值就會上升，反之亦然。

「孖屐」首日推出４５隻界內證畀缸友選擇，喺市況淡靜下，推出嘅第一日整個界內證嘅成

交只有１１８７萬銀，其中當日一隻成交最多嘅恆指界內證（４７０４８）就錄得４２８萬銀成

交，但打後幾日就無晒影，其他界內證都有呢個情況，或者要等接近到期日前嗰個月先會活躍返

啲？順帶一提呢隻界內證上下限分別係２９０８０至２７６００，現時仍然喺界內，不過個

ｒａｎｇｅ都幾窄，而且距離到時日即係出年嘅１月３０日仲有半年，阿臣認為現時買呢隻回報

同值博率都唔大。

反而留意吓同個股掛勾嘅界內證可能勝算會大啲。既然界內證係適合牛皮市，咁五隻藍戰士

入邊，自然就唔諗ＱＱ、平保同ＡＩＡ囉，皆因呢三隻波幅都幾大。淨低兩隻，阿臣就睇中神州

移動掛勾嘅界內證（４７０２２），佢嘅上限價係８８銀，下限價就係６３銀，到期日同樣仲有

半年。阿臣之所以睇好呢隻界內證，除咗神州移動一向以「牛皮」見稱，睇睇神州移動嘅股價表

現同前景就一目了然。佢之前因為減派息同提速減費而由３月初高位開始回落，未來除非５Ｇ有

咩大消息，否則爆上嘅機會唔多，而講落呢隻魚毛五年嚟最差都未穿過６４銀呢啲位，無咩消息

下，往後走勢似乎都係橫行多，所以缸友現時可以考慮呢隻界外證，現時買落到到期日唔出界都

有一成半賺！



＊恆指小型頭肩頂形態告終，留意儲局議息結果＊



魚缸繼續唔上唔落，之前因為紐約聯儲澄清並非大吹鴿風，「孖屐」對儲局月底減息半厘嘅

憧憬即刻降溫，只係預期減息四分一厘，加上２５隻科創板星期一（２２日）首開，隻隻都有斬

獲，部分資金都轉晒去嗰邊，魚缸呢邊都係唔上唔落多。上個星期四（１８日）阿臣仲睇緊魚缸

會唔會築緊小型頭肩頂，頸線位置約２８０００，不過隨住恆指升破咗百天線，呢個形態好似已

經告終，短期恆指都應該無大上大落嘅機會，隨咗要留意香江時間８月１日凌晨聯儲局議息會議

結果，嚟緊中美貿易戰走向缸友都要留意，因為中美間好似會喺嚟緊嘅星期一（２９日）再作面

對面會談。

個股方面，金界（０３９１８）噚日（２３日）派中期業績，純利升３６巴仙，博彩總收入

增長２２巴仙，派中期息２６﹒２７仙，盤數細項幾乎都有雙位數增長，今日（２４日）股價都

即時有反應衝上１１銀，阿臣現時諗緊收埋息之後先再作打算？定先放一手止賺先呢？都係睇埋

呢個星期表現先再諗囉！



表列截至７月２４日（１１：００ａｍ止）投資組合表現：



股份 股數 平均買入價 現價 總值

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港股：

金界 ４０００股 ９﹒６５元 １１﹒１０元 ４４４００元

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股票市值 ： ４４４００元

剩餘現金 ：１１２５８１元

組合淨值 ：１５６９８１元

組合本月收益表現：＋ ４﹒０５％（截至上月底止組合淨值：１５０８７０元）

組合累計收益表現：＋４９﹒５１％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：００ａｍ

