《異動股》ＡＳＭ太平洋（５２２）挫近４％，中期少賺逾８７％

《經濟通通訊社２４日專訊》ＡＳＭ太平洋（００５２２）現逆市挫３﹒８７％，報

８５﹒８元，盤中低見８５﹒８元；成交約３０萬股，涉資２６２９萬元。

公司公布中期業績，期內純利大減８７﹒２％至１﹒７９億元，每股盈利由３﹒４６元跌至

０﹒４４元，惟公司擬派中期股息１﹒３元，與２０１８年同期相同。

期內，收入減少約２４﹒４％至逾７２﹒７億元，當中後工序設備收入減少約３７﹒６％至

逾３１﹒５億元，表面貼裝技術（ＳＭＴ）解決方案收入輕微減少約２﹒９７％至近３２﹒８億

元，物料分部收入減少約２８﹒６％至逾９﹒４億元。

另外，新增訂單總額按年減少約２﹒８％至８２﹒７９億元，銷貨成本減少約１６﹒９％至

逾４７﹒４億元，致毛利減少約３５﹒３％至逾２５﹒３億元，毛利率亦按年減少５８８個點子

至３４﹒８％。

恆生指數現報２８５６０，升９４點或０﹒３３％，主板成交２３﹒５９億元。國企指數報

１０８５２，升４２點或０﹒３９％。

上證綜指報２９１０，升１０點或０﹒３６％，成交３９﹒０７億元人民幣。深成指報

９２１２，升３７點或０﹒４％，成交４１﹒９３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ＡＳＭ太平洋（００５２２） ８５﹒８０元 跌３﹒８７％

威雅利 （００８５４） ３﹒２５元 跌２﹒９９％

中芯國際 （００９８１） ８﹒８１元 無升跌

晶門科技 （０２８７８） ０﹒２０元 升０﹒４９％

華虹半導體 （０１３４７） １５﹒５０元 升０﹒６５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ａｌ）

