《異動股》騰訊（７００）升２％，多個視頻網站被禁直播旗下遊戲

《經濟通通訊社２４日專訊》騰訊（００７００）現升１﹒６２％，報３６４﹒４元，盤中

高見３６４﹒８元，主動買盤６２％；成交約１５０萬股，涉資５﹒４６億元。

上日廣州知識產權法院審理有關頭條系與騰訊的案件，騰訊再次獲得勝訴，法院發布兩個行

為保全禁令，要求火山小視頻停止以直播方式傳播《王者榮耀》，亦要求今日頭條、西瓜視頻停

止以直播方式傳播遊戲《穿越火線》。

據資料顯示，騰訊今年已經對頭條系產品提起８項訴訟，並對該公司平台主播提起１項訴訟

。在目前宣判的案件中，騰訊的主張基本都獲法院支持。

高盛上日發表研究報告指，騰訊將在下月１４日公布第二季業績，預期騰訊的手遊收入按年

增加２３％，維持「買入」投資評級，維持目標價４１８元。

該行表示，第二季多個新遊戲推出，包括《王者榮耀》及《和平精英》表現強勁。不過，對

於廣告需求，該行仍然維持僅慎態度，並料競爭對手商業化持續加添定價壓力，預計騰訊第二季

廣告收入按年增長２０％。

恆生指數現報２８６８８，升２２１點或０﹒７８％，主板成交７１﹒１５億元。國企指數

報１０９１５，升１０５點或０﹒９８％。

上證綜合指數報２９２６，升２６點或０﹒９２％，成交２４１﹒０８億元人民幣。深證成

份指數報９２５５，升７９點或０﹒８７％，成交２７５﹒８９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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天鴿互動（０１９８０） １﹒８７元 升２﹒７５％

雲遊控股（００４８４） ４﹒９７元 升２﹒４７％

騰訊控股（００７００） ３６４﹒４０元 升１﹒６２％

創夢天地（０１１１９） ４﹒６６元 升１﹒３０％

指尖悅動（０６８６０） ０﹒９６元 升１﹒０５％

ＩＧＧ （００７９９） ８﹒１０元 升０﹒６２％

博雅互動（００４３４） １﹒３８元 升０﹒７３％

遊萊互動（０２０２２） ０﹒１８元 升０﹒５５％

金山軟件（０３８８８） １６﹒９８元 升０﹒４７％

飛魚科技（０１０２２） ０﹒２２元 無升跌

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（ａｌ）

