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24/07/2019 10:25

【駐京專電】銀保監：疏理兩會提案，推動民營銀行規範發展

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》銀保監召開促進民營銀行健康發展建議提
案座談會，會議指出，銀保監會高度重視「兩會」建議提案辦理工作，主席郭樹清主持召開黨委
會議聽取建議提案辦理工作情況匯報，提出明確要求。下一步，銀保監將進一步梳理代表委員的
意見建議，拿出切實可行的措施，不斷改進監管工作，推動民營銀行實現規範發展。同時，要研
究創新機制和形式，將銀保監會與「兩會」代表委員的溝通聯繫常態化，多傾聽代表委員對銀行
保險監管工作的意見建議，為做好監管工作提供借鑒。

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