《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國防部新聞發言人吳謙在發布會上表示，
中央軍委裝備發展部副部長錢衛平涉間諜案傳聞不屬實，錢衛平因涉嫌嚴重違紀和職務違法犯罪
，被中央軍委紀委監委立案審查調查。
24/07/2019 11:16
【駐京專電】國防部：中央軍委裝備部錢衛平涉違紀受查，非涉間諜
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國防部新聞發言人吳謙在發布會上表示，
中央軍委裝備發展部副部長錢衛平涉間諜案傳聞不屬實，錢衛平因涉嫌嚴重違紀和職務違法犯罪
，被中央軍委紀委監委立案審查調查。
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