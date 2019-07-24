【駐京專電】國防部：中央軍委裝備部錢衛平涉違紀受查，非涉間諜

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國防部新聞發言人吳謙在發布會上表示，

中央軍委裝備發展部副部長錢衛平涉間諜案傳聞不屬實，錢衛平因涉嫌嚴重違紀和職務違法犯罪

，被中央軍委紀委監委立案審查調查。

