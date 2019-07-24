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24/07/2019 11:38

【駐京專電】國防部：國防開支穩定增長，與經濟發展水平相協調

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國新辦發布《新時代的中國國防》白皮書
。白皮書詳細闡述了中國合理適度的國防開支，介紹中國國防費規模結構，在分析比較國防費位
居世界前列的國家後說，總體上看，中國國防費是公開透明的，開支水平是合理適度的，與世界
主要國家相比，國防費佔國內生產總值和財政支出的比重、人均國防費是偏低的。中國國防開支
將與國家經濟發展水平相協調，繼續保持適度穩定增長。

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