【駐滬專電】全國３１省最低工資出爐：上海２４８０元居榜首

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》人社部官網公布全國各地區月最低工資標

準情況，其中上海月最低工資標準為２４８０元（人民幣．下同），為全國最高；青海月最低工

資標準為１５００元，為全國最低。

北京小時最低工資標準為２４元，為全國最高；雲南小時最低工資標準為１５元，為全國最

低。

