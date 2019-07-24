【科創板】科創板第三個交易日２５股全線飄紅，平均漲幅１１％

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》科創板第三個交易日收市，首批２５隻個

股全線飄紅，平均漲幅約１１％。其中福光股份（滬：６８８０１０）漲幅居首，收漲４９％，

中國通號（滬：６８８００９）升１﹒９％，升幅最小，但繼續為成交王，全日成交３１億元人

民幣居榜首，２５隻科創股成交額合計逾２２０億元人民幣，平均換手率維持在３８％左右。

