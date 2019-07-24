《午市前瞻》料下周中美貿談有實際成果，港股短期上試二萬九關

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股受惠於美企業績造好，道指反彈逾百點。另外，由於

美國高層官員將前往中國，就重啟陷入僵局的貿易談判進行面對面會談，而美國商務部長亦表示

未來數周將處理華為出口許可申請，令手機設備股大受追捧。港股受上述消息影響，今早高開

１１１點報２８５７８，重上十天線（２８５３５點）及廿天線（２８５３５點），及後升勢未

有減弱，再破百天線（２８６３６點），一度高見２８７６４，最終午收２８７３０，升２６３

點或０﹒９３％，主板成交３８８﹒８８億元。國企指數午收１０９３２，升１１８點或

１﹒２９％。

Ａ股升勢強，上證綜合指數午收２９２９，升２９點，成交１０８０﹒５７億元人民幣。深

成指報９２９４點，升１２２點或１﹒１４％，成交１０８０﹒５７億元人民幣。

重磅股方面，英國新首相上場，市場料英國硬脫歐風險增加，匯控（００００５）微升

０﹒６９％，報６５﹒２元；港交所（００３８８）軟０﹒０７％，報２６７﹒２元；騰訊

（００７００）多個視頻網站被禁直播旗下遊戲，半日急漲３﹒１２％，報３６９﹒８元；中移

動（００９４１）軟０﹒１４％，報６９﹒０５元；友邦保險（０１２９９）微升０﹒０６％，

報８７﹒２元。



＊手機５Ｇ股上揚，舜宇表現最佳藍籌＊



由於中美重啟貿易面談，全線手機設備股向上揚。華為早前宣布將於本月尾推出新款５Ｇ手

機，為華為供貨的舜宇光學（０２３８２）半日走高４﹒７６％，報９４﹒５５元，為升幅最多

的藍籌；比亞迪電子（００２８５）漲３﹒４１％，報１１﹒５２元；丘鈦科技（０１４７８）

揚３﹒２１％，報８﹒０５元；被野村下調評級及目標價的瑞聲科技（０２０１８），半日升１

﹒４６％，報４５﹒３元；鴻騰精密（０６０８８）漲１﹒９３％，報３﹒１７元。

工信部信息通信發展司司長表示，５Ｇ網絡和終端均已步入成熟階段，今年將主要在熱點地

區、大城市等關鍵地區部署５Ｇ，致５Ｇ概念股向上，中興（００７６３）於昨日（２３日）搶

先宣布首款５Ｇ手機中興天機，半日揚３﹒７％，報２３﹒８元；中國通信服務（００５５２）

漲１﹒９８％，報５﹒６７元；中國鐵塔（００７８８）漲１﹒４４％，報２﹒１１元；聯想集

團（００９９２）微升０﹒３１％，報６﹒４５元。

傳下周中美重啟貿易談判，出口股普遍上漲。創科實業（００６６９）漲３﹒７８％，報

６１﹒７５元；耐世特（０１３１６）走高３﹒７９％，報８﹒７７元；偉易達（００３０３）

揚１﹒２９％，報７０﹒７元；敏實集團（００４２５）大漲０﹒９３％，報７０﹒４５元；申

洲國際（０２３１３）微升０﹒０９％，報１１２﹒９元。



＊車股食品股隨市升，東風最佳國指股＊



車股隨市上揚，東風集團（００４８９）獲摩通增持，半日走高４﹒１４％，報７﹒２９元

，為升幅最多國指股；廣汽集團（０２２３８）漲３﹒８４％，報８﹒３９元，為半日升幅第二

多國指股。吉利（００１７５）半日漲３﹒９７％，報１２﹒５６元；華晨（０１１１４）揚３

﹒１３％，報９﹒２２元；北京汽車（０１９５８）揚１﹒９３％，報５﹒２９元。

體品股個別走，安踏（０２０２０）獲多間大行上調目標價及評級，半日走高２﹒５６％，

報６０元；特步國際（０１３６８）漲４﹒９１％，報５﹒５６元；新秀麗（０１９１０）揚０

﹒８９％，報１５﹒８６元；李寧（０２３３１）漲４﹒０６％，報２０﹒５元；波司登（０３

９９８）軟１﹒１４％，報２﹒６１元。

消費股隨市普漲，恆安國際（０１０４４）昨日獲麥格理唱好並急升逾半成後，半日再揚

２﹒１１％，報６０﹒５５元；旺旺（００１５１）微升０﹒４８％，報６﹒２９元；Ｈ＆Ｈ（

０１１１２）漲２﹒５％，報４５﹒１元；華潤啤酒（００２９１）揚１﹒０４％，報

３８﹒７５元。

另外，上周五（１９日）國泰君安指中煙香港（０６０５５）作為中煙旗下唯一的國際業務

平台，擁有煙草類產品進出口的獨家經營權，中煙香港半日走高５﹒８１％，報２２﹒７５元。



＊黃志陽：金界波幅大可待回落至１１元買入，上望１３元＊



中美傳下周一（２９日）再重啟貿易談判，港股今日表現向好重上十天、廿天及百天線，安

山資本資產管理部董事黃志陽接受《經濟通通訊社》訪問時表示，對後市看法樂觀，認為下周一

（２９日）的會面可以有實際成果達成，包括中方會購買更多農產品，及美方會放鬆華為禁令。

昨日約翰遜正式接任英國首相一職，市場認為令硬脫歐風險增加，黃志陽認為歐盟方面態度同樣

強硬，料脫歐事件短期難決，對港股影響有限，加上料聯儲局下周將會減息，相信港股短期可望

重上二萬九。

個股方面，昨日半導體股ＡＳＭ太平洋（００５２２）及賭股金界（０３９１８）分別公布

中期業績，前者少賺逾八成七；後者多賺三成六，兩股股價半日同見上揚。黃志陽認為兩股現時

均不宜吸納，他指前者早前因華為禁令放鬆而淡化業績倒退的影響，該股由７５元抽升至９５元

已累積不少升幅，宜待股價回落至８５元後方始作考慮。

至於金界，他認為投資者可待股價回落至１１元才買入。他指該股波幅會較澳門賭股為多，

惟業務不受中港政治事件影響，料股價可以上望至１３元的位置。（ｓｃ、ｊｔ）

