【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２０﹒３４億，買騰訊建行沽港交所鐵塔

《經濟通通訊社２４日專訊》市傳美方將於下周一（２９日）抵上海，與中國官員就貿易問

題進行談判，隔晚（２３日）美股全線造好，帶動亞洲股市上揚，恆指周三早上高開１１１點，

報２８５７８，之後最多曾升２９８點，高見２８７６４點，突破百天線（２８６３５點）。惟

隨著本地地產股回吐，港股午後升幅持續收窄，最終收升５７點或升０﹒２０％，報

２８５２４，十天（２８５２５點）、廿天線（２８５２９及百天線得而復失。

按額度計算，北水全日淨流入２０﹒３４億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控

股（００７００）、建設銀行（００９３９）及中國建材（０３３２３）；淨賣出最多的依次是

港交所（００３８８）、中國鐵塔（００７８８）及中國神華（０１０８８）。主板成交額

６８７﹒５７億元，升１６﹒９２％，其中港股通成交８３﹒２２億元，佔總成交１２﹒１％。



＊北水狂追騰訊＊



騰訊控股公布，將引進任天堂最新的遊戲平台Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ，刺激騰訊

股價造好，盤中高見３７０元，創逾兩個月高位；收市升仍１﹒９５％，約１１﹒４５億北水淨

買入騰訊股份。建設銀行增資建信人壽，２﹒１５億北水買入建行，股價升０﹒１６％，中國建

材亦獲５５２２萬北水買入，股價跌１﹒２６％。

中美重啟貿易談判，但港交所股價仍跌０﹒２２％，並遭１﹒６７億北水沽出，中國鐵塔、

中移動等合力打造吉林首個５Ｇ地鐵站，仍有１﹒１３億北水沽出鐵塔，另有４９８４萬北水淨

流出中國神華，股價跌０﹒２５％。（ｂｎ）

