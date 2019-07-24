《美元走勢－羅明立》硬脫歐風險升，英鎊料下試１﹒２３８０支持

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒２７ １０８﹒０２ １０８﹒２２

歐元╱美元 １﹒１１５６ １﹒１１３８ １﹒１１５１

英鎊╱美元 １﹒２４５２ １﹒２４２６ １﹒２４３９

美元╱瑞郎 ０﹒９８６９ ０﹒９８４６ ０﹒９８４９

美元╱港元 ７﹒８１３７ ７﹒８０８６ ７﹒８１０５



《美元走勢》消息指，美國貿易代表萊特希澤將於下周一（２９日）率領美方官員前往上海

，與中方官員展開為期三日，關於一系列廣泛的貿易議題的討論，以收窄中美的貿易分歧，預期

中美或可重啟高層談判。另外，美國總統與國會達成協議，債務上限問題可延長兩年，美匯指數

逼近９７﹒８０，投資者關注歐洲央行會否提早於本周的議息會議上減息，歐元因此受壓，跌破

１﹒１１８０的支持，短線技術走勢進一步轉弱。

英國執政保守黨選出新的黨魁，由支持「脫歐」的前外相約翰遜贏得選舉，亦成為新任的英

國首相。不過，由於其強硬的「脫歐」立場，他已向黨員表明會在１０月３１日如期「脫歐」，

亦不盡求提前大選。英國１０月面對「硬脫歐」的風險上升，不利英鎊走勢。短線很大機會下試

１﹒２３８０支持，倘若失守後市將下試１﹒２２水平。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒１０ １０６﹒７０ １０８﹒７０

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１１８０ １﹒１１０５ １﹒１２２０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

