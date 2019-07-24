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即市新聞

24/07/2019 15:50

《美元走勢－羅明立》硬脫歐風險升，英鎊料下試１﹒２３８０支持

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒２７　　　１０８﹒０２　　　１０８﹒２２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１５６　　　１﹒１１３８　　　１﹒１１５１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２４５２　　　１﹒２４２６　　　１﹒２４３９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８６９　　　０﹒９８４６　　　０﹒９８４９
　　　美元╱港元　　　　７﹒８１３７　　　７﹒８０８６　　　７﹒８１０５

　　《美元走勢》消息指，美國貿易代表萊特希澤將於下周一（２９日）率領美方官員前往上海
，與中方官員展開為期三日，關於一系列廣泛的貿易議題的討論，以收窄中美的貿易分歧，預期
中美或可重啟高層談判。另外，美國總統與國會達成協議，債務上限問題可延長兩年，美匯指數
逼近９７﹒８０，投資者關注歐洲央行會否提早於本周的議息會議上減息，歐元因此受壓，跌破
１﹒１１８０的支持，短線技術走勢進一步轉弱。
　　英國執政保守黨選出新的黨魁，由支持「脫歐」的前外相約翰遜贏得選舉，亦成為新任的英
國首相。不過，由於其強硬的「脫歐」立場，他已向黨員表明會在１０月３１日如期「脫歐」，
亦不盡求提前大選。英國１０月面對「硬脫歐」的風險上升，不利英鎊走勢。短線很大機會下試
１﹒２３８０支持，倘若失守後市將下試１﹒２２水平。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒１０　　　１０６﹒７０　　　１０８﹒７０
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１１８０　　　１﹒１１０５　　　１﹒１２２０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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