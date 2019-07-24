可扣稅延期年金計劃（ＱＤＡＰ）４月起推出，匯豐保險香港行政總裁文德華表示，截至６
月底止，共接獲逾７０００宗申請，市場反應理想；並預告將於今年內，推出自願醫保下的標準
及靈活計劃。
他透露，平均投保年齡為４５歲，每年平均保費供款９萬元，較扣稅上限６萬元更高，反映
扣稅足以吸引客戶之餘，亦顯示出客戶會因應個人退休保障要求，而願意作出更多供款；並補充
目前正研究如何將優勢進一步擴展至較年輕、４５歲以下的客戶群。《香港經濟日報》
24/07/2019 08:19
【年金時代】匯豐保險：年金反應佳，共錄約７５００宗申請
可扣稅延期年金計劃（ＱＤＡＰ）４月起推出，匯豐保險香港行政總裁文德華表示，截至６
月底止，共接獲逾７０００宗申請，市場反應理想；並預告將於今年內，推出自願醫保下的標準
及靈活計劃。
他透露，平均投保年齡為４５歲，每年平均保費供款９萬元，較扣稅上限６萬元更高，反映
扣稅足以吸引客戶之餘，亦顯示出客戶會因應個人退休保障要求，而願意作出更多供款；並補充
目前正研究如何將優勢進一步擴展至較年輕、４５歲以下的客戶群。《香港經濟日報》
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