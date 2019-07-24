港鐵（０００６６）西鐵元朗站周日（２１日）晚發生白衣人襲擊市民事件，財經網站編輯
、獨立股評人Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ認為，外國投資者正密切關注香港事態發展，各種暴力及混
亂場面將損害外資在港做生意的信心。
他續指，元朗白衣人的襲擊明顯是黑社會主導，無論是事發期間或事後，警方的回應均嚴重
不夠，建議政府成立獨立調查委員會。
他建議，警務處處長盧偉聰應暫停元朗有關高級指揮官的職務，並進行內部調整，若處長不
同意這樣做，他應該辭職。《香港經濟日報》（ｚｚ）
24/07/2019 08:22
【元朗黑夜】Ｗｅｂｂ：外資關注港事態，籲設獨立調查委員會
港鐵（０００６６）西鐵元朗站周日（２１日）晚發生白衣人襲擊市民事件，財經網站編輯
、獨立股評人Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ認為，外國投資者正密切關注香港事態發展，各種暴力及混
亂場面將損害外資在港做生意的信心。
他續指，元朗白衣人的襲擊明顯是黑社會主導，無論是事發期間或事後，警方的回應均嚴重
不夠，建議政府成立獨立調查委員會。
他建議，警務處處長盧偉聰應暫停元朗有關高級指揮官的職務，並進行內部調整，若處長不
同意這樣做，他應該辭職。《香港經濟日報》（ｚｚ）
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