白衣人周日（２１日）晚在元朗襲擊途人事件，昨午再多５人被拘捕，累計１１人被捕。立
法會議員朱凱迪呼籲，示威者不要攻擊元朗村落祠堂，否則會令本來沒參與上周襲擊的村民，名
正言順地「保家衛國」，進一步令市民恐懼。《香港經濟日報》（ｚｚ）
24/07/2019 08:27
【元朗黑夜】累計１１人被捕，朱凱迪籲勿攻擊村落祠堂
白衣人周日（２１日）晚在元朗襲擊途人事件，昨午再多５人被拘捕，累計１１人被捕。立
法會議員朱凱迪呼籲，示威者不要攻擊元朗村落祠堂，否則會令本來沒參與上周襲擊的村民，名
正言順地「保家衛國」，進一步令市民恐懼。《香港經濟日報》（ｚｚ）
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