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24/07/2019 08:55

【元朗黑夜】陳弘毅：建制派與非建制派應聯手捍衛香港核心價值

　　《經濟通通訊社２４日專訊》基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅昨日發聲明，形
容周日（２１日）元朗有大批巿民被「白衣人」亂棍毆打是駭人聽聞、人神共憤，警方因執法不
力而大受批評。
　　他指出，香港社會正面臨前所未有的挑戰，一國兩制正面臨前所未有的考驗，現在是最需要
求同存異的時候，建制派和非建制派、反修例和支持修例各方，理應聯手捍衛香港的核心價值，
建立共識。（ｈｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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