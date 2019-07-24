【元朗黑夜】陳弘毅：建制派與非建制派應聯手捍衛香港核心價值

《經濟通通訊社２４日專訊》基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅昨日發聲明，形

容周日（２１日）元朗有大批巿民被「白衣人」亂棍毆打是駭人聽聞、人神共憤，警方因執法不

力而大受批評。

他指出，香港社會正面臨前所未有的挑戰，一國兩制正面臨前所未有的考驗，現在是最需要

求同存異的時候，建制派和非建制派、反修例和支持修例各方，理應聯手捍衛香港的核心價值，

建立共識。（ｈｌ）

