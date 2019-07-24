《經濟通通訊社２４日專訊》日本化妝品牌Ｃａｎｍａｋｅ的本港獨家分銷商Ｂｏｕ
Ｅｋｉ Ｃｏｍｐａｎｙ申請於本港主板掛牌，保薦人為新華匯富。
據初步上市文件，該公司上市集資款項，擬用於２０２０年在內地及香港的業務擴展，包括
在元朗和上水開設兩間零售店，加強營銷及推廣工作，償還銀行貸款，及一般營運資金等。
（ｈｌ）
24/07/2019 09:10
【新股上市】日化妝品牌Ｃａｎｍａｋｅ港分銷商申請主板上市
《經濟通通訊社２４日專訊》日本化妝品牌Ｃａｎｍａｋｅ的本港獨家分銷商Ｂｏｕ
Ｅｋｉ Ｃｏｍｐａｎｙ申請於本港主板掛牌，保薦人為新華匯富。
據初步上市文件，該公司上市集資款項，擬用於２０２０年在內地及香港的業務擴展，包括
在元朗和上水開設兩間零售店，加強營銷及推廣工作，償還銀行貸款，及一般營運資金等。
（ｈｌ）
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