【新股上市】日化妝品牌Ｃａｎｍａｋｅ港分銷商申請主板上市

《經濟通通訊社２４日專訊》日本化妝品牌Ｃａｎｍａｋｅ的本港獨家分銷商Ｂｏｕ

Ｅｋｉ Ｃｏｍｐａｎｙ申請於本港主板掛牌，保薦人為新華匯富。

據初步上市文件，該公司上市集資款項，擬用於２０２０年在內地及香港的業務擴展，包括

在元朗和上水開設兩間零售店，加強營銷及推廣工作，償還銀行貸款，及一般營運資金等。

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