【本港樓市】利嘉閣料下半年工商舖量升價跌，成交額或減１８％

《經濟通通訊社２４日專訊》利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年在記者會上表示，上半年工

商舖市場受中美貿易戰及修例風波打擊下，價量齊跌，買賣登記宗數僅錄得２８８１宗，按年跌

４６％，並創近三年新低。涉及金額約６０３億元，按年跌８％。成交宗數中，工廈佔大約六成

，商廈及店舖分別佔約兩成。他認為中美貿易戰緩和，修例風波告一段落，美國亦有機會減息，

下半年市場或會回暖，成交宗數有望微升至３０２０宗的水平，惟料下半年大額成交持續減少，

預計整體成交額按半年將跌１８％至約４９５億元。



＊工廈成交或回升至２千宗＊



工廈方面，工商部高級營業董事朱亮恆表示，工廈雖隨大市回落，上半年錄得１７１２宗買

賣登記及２０１億元成交金額，按年跌５１％及２４％，當中２００萬元以下細價登記量大跌

６７％至２００宗，但１億元以上的大額工廠仍受惠於活化工廠政策而錄得２１宗成交，按半年

升６２％。他預期下半年有３個新工廈盤推出，涉及１１００伙，加上市場減息期望，工廈成交

或會回升１７％至２０００宗的水平，成交金額料持平於２００億元。



＊西營盤區商廈登記量跌幅最大＊



商廈方面，商業、商舖及投資部營業董事徐康達指，企業態度趨審慎，上半年錄得成交宗數

５７９宗及成交金額１１６億元，比去年同期跌３７％及４０％。他表示，不同價格組別內僅有

５０００萬至１億元高價組別錄得按半年９％升幅，其他組別皆下跌。不同地區中，西營盤區登

記量跌幅最大，按半年跌近７成，觀塘及九龍灣區反升２倍及８０％。他亦透露，灣仔北甲廈因

示威活動較多，租金回落到每呎６０元水平，而中資買家甲廈成交宗數跌６成，可能因為貿易戰

影響。他預期下半年整體工廈價量續跌，成交量再回落至５２０宗水平，而金額或會較上半年再

跌１８％到９５億元。



＊知名日本藥妝品牌擬登陸香港＊



商舖方面，商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，元朗事件中期影響不大，未見租

戶中止租約，但令準買家入市及出價均較審慎觀望。政治風波下，他預期國際企業會在核心區域

整合鋪位，不會撤出香港，他更透露有知名日本藥妝品牌欲來港。他指，上半年店舖成交量

５９０宗，按半年跌１６％，當中傳統旺區如銅鑼灣及旺角亦跌２－３成。因領展出售多個商場

，成交金額按半年升３成至２８６億元。他預期下半年店舖買賣登記再跌１５％至５００宗水平

，金額則再跌３０％至２００億元水平，並料港島九龍以旅客為主的店舖低位橫行。他表示租金

及賣價預計不會跌，但升幅會較以往溫和，租金料升５％，買賣價料升１０％。（ｔｆ）

