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24/07/2019 15:45

【本港樓市】仲量聯行推出全面化驗樓應用程式，縮短驗樓時間

　　《經濟通通訊社２４日專訊》仲量聯行宣布，正式推出自行開發的全面化驗樓應用程式系統
（ＤＭＳ），增強仲量聯行的物業管理服務，該應用程式可顯著縮短驗樓及進行物業質素調查的
時間，有助發展商提升物業質素。
　　全新ＤＭＳ應用程式由仲量聯行物業管理部的專責團隊應用，顯著縮短驗樓所需的時間和節
省檢查團隊所需的人手，並透過將驗樓清單數碼化，包括相關報告、在現場拍攝及即時上傳相片
至應用程式的資料庫，打造環保的無紙化驗樓程序，並大大改善整個驗樓流程，以及提高資料的
準確度。（ｂｉ）

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