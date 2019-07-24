【本港樓市】經絡：若美國減息１厘或以上，香港或會跟隨調整Ｐ

《經濟通通訊社２４日專訊》經絡按揭轉介高級總裁曾德明於記者會上表示，預料美國減息

１厘或以上，香港才有機會跟隨調整最優惠利率，相反，由於銀行邊際利潤極低，銀行可能調升

新造按揭的封頂息率，料全年實際新造按息將維持２至２﹒５厘之間，並表示下半年美國聯儲局

減息兩次的可能性較低。

他指，預料全年轉按宗數將比去年全年的３７７５１宗，輕微下跌５至１０％，而部分中小

型銀行暫未跟隨調整優惠，相信不少業主會趕乘轉按低息尾班車，或會令以往一直由四大銀行主

導超過七成按揭市佔率有下跌的趨勢，如情況持續，中小型銀行的市佔率或有望重返三成以上水

平。

他續指，發現客戶加按套現作備用資金的比例一直上升，今年第二季的比例達到

６９﹒５％，反映在外圍經濟因素不穩下，業主想保留更多手頭金以作打算，待政治局勢穩定後

，重投物業市場或尋求高回報投資產品，相信作備用資金的比例年內有望突破高位超逾七成。

今年五月份樓市已回暖，平均實用呎價已升至１３７４９元，認為現時剛性需求對今年上半

年的樓市有所支持，因年初有多個發展商新盤及居屋推售，定價吸引，加上二手物業議價空間擴

大，激發市場多月來的購買力，整體住宅註冊宗數按年升３﹒８％。

他又指，銀行按揭競爭白熱化吸客，年初起銀行積極搶攻按揭業務，並將優惠不斷推高，在

利率低企及現金回贈可觀的情況下，刺激買家入市及樓價上升。另外，美國減息亦利好樓市，而

近月市場料美國於本月底減息的機會極大，香港只象徵式加一次及只有八分之一厘，香港未必會

即時跟隨。不過，相信不少買家仍憧憬未來減息的可能性，將令按揭供款減少，利好樓市。

被問及最近政治局勢不穩，有否打擊投資者於新界區入市的意欲，他回應指，對投資者初步

入市有影響，但認為香港樓市的剛性需求大，強調投資者會「慢少少入市」。（ｂｎ）

