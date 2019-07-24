  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/07/2019 17:39

港鐵：看不到需要再發盈警，將依合約向承辦商索償紅磡站開支

　　《經濟通通訊社２４日專訊》新上任的港鐵（０００６６）主席歐陽伯權出席傳媒茶聚，對
於公司早前在上市以來首次發盈警，他相信沙中線的２０億元撥備，是一次性措施，暫時看不到
需要再發出盈利警告，公司在財務上仍然健康，期望可給予投資者信心。
　　他又承認，賣地入帳肯定為其中一個財務增長動力，不過不想被誤會為地產發展公司，公司
仍以提供鐵路服務為主。
　　港鐵行政總裁金澤培則提到，港鐵會依照合作條款，就紅磡站工程問題向承辦商索償及追究
責任，有機會不需用盡２０億元撥備。（ｋｙ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
剖析天下24/07/2019
日韓貿爆 科技業噩耗
FOCUS24/07/2019
【FOCUS】約翰遜「Dude」雙關明志 解脫歐死結靠民粹?
生財有道24/07/2019
《開市Good Morning》林家亨：舜宇不難重上100元
國際動態24/07/2019
俄軍機首侵領空 韓戰機射擊警告
生財有道23/07/2019
【英揆誕生】約翰遜強人登場誓與歐盟硬碰 鎊匯及經濟前景堪憂
香港政情23/07/2019
國務院前總理李鵬逝世 終年91歲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金