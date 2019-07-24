港鐵：看不到需要再發盈警，將依合約向承辦商索償紅磡站開支

《經濟通通訊社２４日專訊》新上任的港鐵（０００６６）主席歐陽伯權出席傳媒茶聚，對

於公司早前在上市以來首次發盈警，他相信沙中線的２０億元撥備，是一次性措施，暫時看不到

需要再發出盈利警告，公司在財務上仍然健康，期望可給予投資者信心。

他又承認，賣地入帳肯定為其中一個財務增長動力，不過不想被誤會為地產發展公司，公司

仍以提供鐵路服務為主。

港鐵行政總裁金澤培則提到，港鐵會依照合作條款，就紅磡站工程問題向承辦商索償及追究

責任，有機會不需用盡２０億元撥備。（ｋｙ）

