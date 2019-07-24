《經濟通通訊社２４日專訊》新上任的港鐵（０００６６）主席歐陽伯權出席傳媒茶聚，對
於公司早前在上市以來首次發盈警，他相信沙中線的２０億元撥備，是一次性措施，暫時看不到
需要再發出盈利警告，公司在財務上仍然健康，期望可給予投資者信心。
他又承認，賣地入帳肯定為其中一個財務增長動力，不過不想被誤會為地產發展公司，公司
仍以提供鐵路服務為主。
港鐵行政總裁金澤培則提到，港鐵會依照合作條款，就紅磡站工程問題向承辦商索償及追究
責任，有機會不需用盡２０億元撥備。（ｋｙ）
24/07/2019 17:39
港鐵：看不到需要再發盈警，將依合約向承辦商索償紅磡站開支
《經濟通通訊社２４日專訊》新上任的港鐵（０００６６）主席歐陽伯權出席傳媒茶聚，對
於公司早前在上市以來首次發盈警，他相信沙中線的２０億元撥備，是一次性措施，暫時看不到
需要再發出盈利警告，公司在財務上仍然健康，期望可給予投資者信心。
他又承認，賣地入帳肯定為其中一個財務增長動力，不過不想被誤會為地產發展公司，公司
仍以提供鐵路服務為主。
港鐵行政總裁金澤培則提到，港鐵會依照合作條款，就紅磡站工程問題向承辦商索償及追究
責任，有機會不需用盡２０億元撥備。（ｋｙ）
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