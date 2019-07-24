【本港經濟】外匯基金上半年投資收入１７０８億，升近３﹒９倍



《經濟通通訊社２４日專訊》金管局公布，今年上半年外匯基金錄得１７０８億元的投資收

入，按年大升近３﹒９倍，其中，債券投資收益７６４億元、香港股票投資收益２０３億元、其

他股票投資收益６５１億元、非港元資產外匯估值下調３５億元，以及其他投資收益１２５億元

。

今年外匯基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為

２﹒９％，上半年相關費用分別為１５３億元及４５億元。在扣除所有支出及應計費用後，外匯

加８２１億元。



＊下半年投資環境充滿變數，「硬脫歐」將令金融市場震盪＊



金管局總裁陳德霖表示，全球股市在去年第四季因中美貿易戰升溫而大幅下調，在本年初憧

憬貿易糾紛降溫而顯著反彈，但在５月中美貿易談判又陷入僵局，股市再次出現調整，直至６月

中美表示會恢復談判，同時市場預期美國聯邦儲備局減息，股市再次上升，恆指亦在上半年從年

初的低位反彈約１４％。債市方面，全球央行貨幣政策轉向寬鬆，外匯基金的債券組合錄得良好

收益。

展望下半年，他表示，投資環境仍然充滿變數。雖然中美兩國在６月底同意恢復貿易談判，

但不應假設雙方必然能於短期內達成協議。另外，英國脫歐亦是非常重要的變數。一旦「硬脫歐

」出現，將會為歐洲的經濟和金融市場帶來震盪。

金管局會繼續小心謹慎地管理外匯基金，有需要時調整防禦性部署，並持續多元化投資，以

進一步提升外匯基金應對市場波動的能力。（ｂｉ）

